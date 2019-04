Il tecnico pescarese, fresco di esonero dalla Roma, potrebbe a breve ritrovare il direttore sportivo Monchi che lo vuole sulla panchina del Siviglia.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 10:50 | aggiornato 18/04/2019 10:55

Eusebio Di Francesco potrebbe già aver trovato una nuova squadra da allenare. Dopo essere stato esonerato dalla Roma lo scorso 7 marzo, a seguito della sconfitta contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League, il tecnico pescarese sarebbe già vicino a iniziare una nuova avventura.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Di Francesco sarebbe a un passo alla panchina del Siviglia, dove è stato in questi giorni per assistere al derby tra i biancorossi e il Betis. Nella città andalusa ha incontrato il ds Monchi, che come l'allenatore italiano ha appena lasciato i giallorossi ma attraverso una rescissione consensuale. Monchi non ha gradito la decisione di James Pallotta di cambiare guida tecnica, ora però potrebbe riabbracciare quel coach scelto con convinzione nell'estate del 2017.

Un'indiscrezione, questa, alimentata anche dalle condizioni dell'attuale allenatore del Siviglia Joaquin Caparros, affetto da leucemia cronica. Va ricordato che Di Francesco ha un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2020, quindi dovrebbe liberarsi prima di firmare per la società spagnola.