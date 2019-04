L'ex ct si è poi prestato a un gioco con il conduttore Alessandro Cattelan, che in mano aveva - ben nascoste - delle carte raffiguranti i simboli di potenziali squadre interessate a Conte. "Qui il progetto proprio non c'è", ha detto il tecnico scartando subito un'opzione.

Volete sapere dove allenerò l'anno prossimo? Non so ancora dove andrò , ma sicuramente sceglierò una squadra che abbia un progetto che mi convinca

