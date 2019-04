In casa olandese si valutano gli eventuali sostituti del talentuoso difensore centrale. Pierie è il volto nuovo, Schuurs e Rensch le soluzioni interne.

di Andrea Bracco - 18/04/2019 15:40 | aggiornato 18/04/2019 15:45

Le ultime settimane di Champions League hanno imposto l'Ajax all'attenzione di tutta Europa. La squadra allenata da Erik ten Hag ha impressionato per la sua proposta di gioco offensiva e innovativa, figlia di una formazione decennale alla quale hanno partecipato attivamente alcuni dei ragazzi presenti in campo contro Real Madrid e Juventus. Due di loro, Donny van de Beek e Matthijs De Ligt, si sono presi anche la soddisfazione di firmare l'eliminazione bianconera dalla massima manifestazione continentale per club.

Quest'ultimo è il vero pregiato della gioielleria ajacide: difensore centrale classe 1999, da almeno due stagioni gioca da protagonista al centro della difesa dei Lancieri e, di recente, si è definitivamente ritagliato anche uno spazio molto importante nella nazionale olandese. Cresciuto nel vivaio dell'Ajax, a soli 19 anni è diventato uno dei giocatori più giovani di sempre a indossare la fascia di capitano biancorossa. De Ligt è l'esatto esempio di ciò che il settore giovanile olandese si prefigge di proporre, perché ha un talento smisurato ma gli abbina anche diverse qualità non comuni alla maggior parte dei coetanei che si disimpegnano nel suo stesso ruolo.

Contestualmente, ha evidenziato diverse doti di leadership che lo hanno portato inevitabilmente a finire al centro di parecchi interessi di mercato. Quello del Barcellona pare il più concreto, ma anche la Juventus - condannata da un suo colpo di testa qualche giorno fa - farebbe carte false per portare a Torino colui il quale ha tutte le potenzialità per diventare un top del ruolo da qui a breve. E l'Ajax? La dirigenza incasserà una discreta sommetta - si parla di circa 80 milioni di euro - ma dovrà anche trovare un sostituto valido. Compito non facile, ma intorno all'universo biancorosso stanno già gravitando alcuni giovani molto interessanti, tutti papabili sostituti di un de Ligt ormai sul piede di partenza.

Kik Pierie, nuovo acquisto dell'Ajax: i Lancieri hanno investito 5 milioni di euro per quello che viene considerato l'erede di De Ligt

Il sostituto del campioncino classe 1999 dovrebbe essere stato ufficializzato proprio in questi giorni. Si tratta di Kik Pierie, difensore centrale nato a Boston, negli Stati Uniti, ma di origini olandesi. Pierie dal punto di vista tecnico-tattico sembrerebbe il ricambio perfetto per De Ligt e l'Ajax, che per questa tipologia di calciatori ha sempre dimostrato di avere un occhio particolare, lo ha acquistato dall'Heerenveen per 4 milioni di euro più 1 legato a bonus vari, vincolandolo fino al 2024 e concedendogli uno stipendio abbastanza fuori dal comune per un fresco 19enne (si parla di 1 milioni di euro netti).

Pierie ha iniziato la sua ascesa nel LAC Frisia 1883, piccola società che negli anni ha stretto varie collaborazioni con l'Heerenveen. È proprio il club frisone ad assicurarselo quando il ragazzo aveva appena compiuto 11 anni: la sua trafila procede spedita e corredata da varie convocazioni con le nazionali giovanili olandesi. Poi, lo scorso anno, ecco il grande salto in prima squadra: da minorenne Pierie si prende una maglia da titolare inamovibile e mette insieme la bellezza di 31 presenze, sfoderando prestazioni di grandissimo spessore e attirando su di sé le attenzioni delle grandi d'Olanda.

L'Ajax anticipa il PSV, assicurandosi così un centrale determinato, conciso, molto elegante negli interventi ed estremamente efficace in ogni sua scelta di gioco. Tra le sue qualità principali c'è quella di saper impostare molto bene l'azione partendo da dietro, il che lo rende un elemento molto importante nel dare alternative in regia. Se per Stekelenburg, ct dell'under 19 Oranje, Pierie parte un gradino indietro rispetto alla coppia titolare composta da Obispo e Schuurs, il tecnico dell'Heerenveen Hansen lo considera insostituibile. Anche se, a questo punto, si è dovuto rassegnare a perderlo a fine stagione.

Perr Schuurs, che con Pierie si contende un posto nell'under 19 olandese, è il secondo nome tra i papabili sostituti di Matthijs De Ligt al centro della difesa dell'Ajax. Nato a Nieuwstadt nel 1999, è stato acquistato durante la sessione di mercato invernale del 2018 per 2 milioni di euro. Schuurs è cresciuto nel vivaio del Fortuna Sittard, che nella scorsa stagione aveva chiesto (e ottenuto) di poterlo tenere in rosa fino al termine del campionato. Una soluzione ottimale per tutti, che ha permesso al ragazzo di mettere da parte esperienza in un professionismo assaggiato per la prima volta solo pochi mesi prima.

Il suo stile di gioco è molto elegante e si sposa in pieno con la filosofia imposta dall'Ajax, che lo ha strappato al PSV (club per il quale spingeva la famiglia del ragazzo) grazie alla mediazione decisiva di Edwin Van der Sar: l'ex portiere della Juventus ha consigliato il giocatore a Marc Overmars e chiuso il blitz con il Fortuna, assicurandosi questo spilungone alto 193 centimetri stilisticamente molto elegante che si muove preferibilmente sul centro destra. Agile, freddo, maturo e con un gran senso della posizione, nel suo ex club Schuurs ha ricevuto quasi subito la fascia di capitano come riconoscimento per le sue grandi qualità.

Vi ricorda qualcuno? Già, proprio De Ligt, col quale potrebbe addirittura completarsi andando a comporre una coppia di centrale di valore assoluto, ma con ancora infiniti margini di miglioramento. Destro naturale, è anche un abile tiratore di calci piazzati, oltre ovviamente a essere un ottimo colpitore di testa e una minaccia quando sale in area avversaria per far valere la sua altezza nel gioco aereo. Sicuramente la prossima stagione rimarrà in rosa, cercando di ritagliarsi il suo spazio definitivo.

Proiettandoci invece a quella che sarà l'Ajax del futuro, una menzione la merita sicuramente Devyne Rensch, nuovo talento in forza alla formazione ajacide under 17. Rensch è un centrale che si è imposto per la sicurezza con la quale si disimpegna in vari ruoli, un elemento talmente duttile che lo stesso De Ligt si è espresso in suo favore parlandone con toni entusiastici. Rensch nasce centrocampista centrale, come mediano con caratteristiche sia di regia che di rottura, ma vista l'ottima visione di gioco è stato ben presto arretrato sulla linea difensiva.

Calcia indifferentemente con entrambi i piedi e, quando viene schierato da centrale difensiva, si trasforma in un vero e proprio playmaker aggiunto per la formazione allenata da Dave Vos. In campionato si è già messo in mostra per alcuni gol molto belli, tutti segnati in occasione delle sue scorribande offensiva. L'ultima rete in ordine cronologico è quella dello scorso weekend, nel 4-1 rifilato a domicilio al PSV, nella quale non solo Rensch ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori ma ha anche annullato Jason Pigmans, centravanti prodigio del club di Eindhoven.

La sua ascesa è da considerare in ottica prima squadra, quindi bisognerà capire in primis quando la dirigenza deciderà definitivamente di dargli la possibilità di confrontarsi con i grandi. Nel frattempo però una cosa è sicura: con tutta questa abbondanza, all'Ajax possono ragionevolmente dormire sonni tranquilli, dando per assodato che per un De Ligt che se ne va, ce ne sono almeno altri tre pronti a prendere il suo posto. Perché in fondo l'importante è non arrestare mai questo processo di rinnovamento costante, quello che ha trasformato i Lancieri nel miglior vivaio del mondo.