Marcelo Lemos da Silva, brasiliano di Palmas che tifa Roma, ha deciso di chiamare il figlio "Francesco Totti" proprio come fatto dal personaggio della serie TV.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 01:28 | aggiornato 18/04/2019 22:33

"Mio figlio si chiama Francesco Totti Biascica". Questa è una delle celebri battute pronunciate da Paolo Calabresi nei panni di Biascica, uno dei personaggi in assoluto più amati della serie TV "Boris" prodotta da Fox. Ma come spesso accade, dallo schermo si passa in un attimo alla realtà.

Il Romanista racconta infatti la storia di un brasiliano di Palmas di nome Marcelo Lemos da Silva, che ovviamente "Boris" non sa nemmeno cosa sia. Ma proprio come Biascica, questo ragazzo ha chiamato il figlio "Francesco Totti". No, non è uno scherzo: il figlio si chiama "Francesco Totti Lemos"

"Tifo Roma, non potevo che chiamarlo così", ha dichiarato Marcelo svelando la sua passione per i giallorossi: "La mia fede è nata quasi per caso - ha proseguito - giocando alla Play Station. Totti è unico, il più grande". E se dovesse arrivare un fratellino, non ci sarebbe alcun dubbio sul nome: "Facile, lo chiamerei De Rossi".