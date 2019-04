L'attaccante dei Colchoneros non scende in campo per la seduta agli ordini di Simeone: il motivo sarebbe una polemica nei confronti dei club.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 18/04/2019 18:05 | aggiornato 18/04/2019 18:10

Almeno secondo quanto riportato dai media spagnoli, il lungo periodo di astinenza da partite ufficiali con il quale dovrà fare i conti l'attaccante dell'Atletico Madrid, Diego Costa, non è iniziato proprio nel migliore dei modi (eufemismo). Già, perché l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo non si è presentato all'allenamento per lavorare regolarmente agli ordini di Diego Simeone.

Il motivo, spiega il quotidiano spagnolo As, sarebbe proprio derivato indirettamente dall'espulsione rimediata nella partita contro il Barcellona, un cartellino rosso sventolato dall'arbitro Gil Manzano che ha provocato poi la sua reazione sconsiderata e i conseguenti 8 turni di squalifica.

Come sempre accade in certe situazioni, infatti, l'Atletico Madrid ha fatto pervenire al giocatore colpevole di aver rimediato un'espulsione (in questo caso Diego Costa, appunto) una multa. Questa non sarebbe stata così gradita dal centravanti, che per protestare contro la sanzione avrebbe deciso di non presentarsi al centro di allenamento. La società rojiblanca non ha confermato la motivazione che ha portato l'attaccante a non prendere parte alla seduta agli ordini di Simeone, ma allo stesso tempo ha assicurato che non ci sia alcun problema fisico o di altro genere.

La reazione di Diego Costa dopo l'espulsione

Diego Costa non si allena per protesta con l'Atletico Madrid

Una conferma indiretta delle indiscrezioni di As e del momento di grande nervosismo per Diego Costa, che oltre alla lunga squalifica in questo periodo deve fare i conti anche con la notifica arrivata dall'Hacienda per una presunta evasione fiscale. Il club dal punto di vista della squalifica sul campo ha tentato di difenderlo in ogni modo, ma la traccia audio portata a supporto dell'arbitro ha confermato le offese del giocatore a Gil Manzano, nonostante lui avesse negato tutto sia ai compagni di squadra che all'allenatore.

A prescindere dal comportamento di Diego Costa, l'Atletico Madrid è pronto in ogni caso ad andare di fronte al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) per portare avanti il ricorso e tentare di ridurre la squalifica.

Ciò non significa però che il regolamento interno sia soggetto a deroghe. E in questi casi, i giocatori che si sono macchiati di un'espulsione, devono pagare una multa. Diego Costa non è così d'accordo con questa ulteriore punizione, da qui il suo rifiuto di allenarsi con il resto della squadra. E dall'Inghilterra sono pronti a scommettere che l'attaccante stia di nuovo pensando a un trasferimento in Cina.