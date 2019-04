A San Siro passano solo 18 minuti prima che i rossoneri surclassino i blancos. Il racconto della partita-icona che apre le porte della finale alla squadra degli “Invincibili”.

18/04/2019

Appena il sorteggio decretò l’accoppiamento, la partita fra Milan e Real Madrid divenne subito per tutti il match dell’anno. Metteva di fronte il presente del calcio, ovvero un Real Madrid non eccezionale come quello degli anni ’60 e poi nel 2000, ma comunque capace di vincere due Coppa UEFA consecutive negli anni ’80, e quello che si proclamava il futuro, il Milan di Sacchi, dovendolo dimostrare proprio in questa partita. Rispetto all’andata inoltre, quello del 19 aprile 1989 doveva anche essere l’incontro che avrebbe dovuto ridare un’immagine nuova all’intero movimento calcistico dopo la strage di Hillsborough in cui morirono 96 persone, avvenuta 4 giorni prima.

Prima del match si parlava ancora dell’incontro disputato al Bernabeu. Il Milan aveva dimostrato di non avere paura ad affrontare il grande Real in casa, aveva scherzato con il miedo escenico e avrebbe anche vinto la partita se un guardialinee non gli avesse annullato un gol più che regolare di Gullit. Eppure prima della partita di San Siro nessuno pensava che fosse facile. Quelli del Real, con Sanchis a capo, continuavano a dire ai giornalisti spagnoli di aver capito come battere il Milan, mentre in casa rossonera c’erano diversi problemi fisici per Maldini, Donadoni ed Evani, sicuro assente per un infortunio alla caviglia.

Il tifo milanista organizzò quello che doveva essere l’“inferno”, invitando tutti i tifosi a portare almeno un capo d’abbigliamento rosso o nero allo stadio. E Sacchi, seguendo il suo personaggio che faceva perfettamente scopa con la sua filosofia, continuava a dire che era preoccupato come prima di un qualsiasi Fusignano-Sant’Albiero. Nel pomeriggio la Sampdoria aveva ribaltato il 2-1 dell’andata, battendo 3-0 il Malines e qualificandosi così per la finale di Coppa delle Coppe. Il Napoli a Monaco di Baviera partiva con il 2-0 dell’andata e avrebbe giocato una bellissima partita, pareggiando 2-2 con il Bayern Monaco, approdando alla finale di Coppa UEFA. Per completare il trittico serviva una grande prestazione del Milan. Alle 20.30 l’arbitro belga Alexis Ponnet fischiava l’inizio della partita.

Questa è la partita che fa iniziare tutto: dopo il 5-0 sul Real Madrid, Sacchi diventa il riferimento nuovo per il calcio mondiale.

Milan-Real Madrid 5-0 è la partita-icona che dà il via alla rivoluzione di Sacchi

Sacchi aveva teso vari tranelli prepartita, facendo immaginare a Leo Beenhakker che avrebbe giocato con Costacurta addirittura a centrocampo, Rijkaard stopper e Virdis seconda punta. Invece giocò con il 4-4-2 più razionale che aveva, con Costacurta-Baresi centrali, Ancelotti che giocava a sinistra ma lasciava campo a Maldini per accentrarsi, Van Basten e Gullit di punta.

Il tecnico del Real infoltiva il centrocampo, inserendo Paco Llorente a sostegno di Michel, Schuster e Martin Vazquez, mentre in attacco non poteva che dare ancora fiducia al duo Butragueno-Hugo Sanchez. La Quinta del Buitre, la straordinaria generazione di giovani campioni cresciuti da Juanito nel Castilla, era quasi tutta al completo, mancando solo Pardeza passato al Real Saragozza.

La partita dura 18 minuti. Gullit lavora una palla sulla sinistra, passa ad Ancelotti, che dalla posizione di sinistra si accentra, supera due avversari in dribbling e spara. Buyo, come all’andata sul colpo di testa di Marco van Basten, non è perfetto. Quel gol rompe ogni argine e scatena la furia rossonera.

Nel primo tempo segna Rijkaard che dimostra ancora una volta come con quel Milan il calcio stia cambiando. Su un cross di Tassotti supera in altezza e potenza i difensori del Real, che sembrano bambini al confronto di quella roccia d’ebano che schianta la palla in porta. Così come accade anche per il terzo gol del Milan. Pressing selvaggio di Ancelotti, recupero della palla, passaggio a Donadoni che fa quello per cui è nato, un cross al bacio su cui si getta Gullit, che ancora una volta schiaccia in rete con una violenza irresistibile.

Nel calcio italiano di una volta ci saremmo fermati, ma Sacchi vuole una partita che diventi l’icona del suo calcio e delle sue idee e vuole ancora pressing, squadra corta e velocità di pensiero. Dopo appena quattro minuti dall’inizio del secondo tempo, triangolo fra Rijkaard, Gullit e Van Basten e gol del Cigno di Utrecht. Solo dieci minuti dopo, scambio alla bandierina fra Tassotti e Donadoni, l’ala si accentra e tira di sinistro per il 5-0.

Il risultato finale dice tutto e spiega la rivoluzione. Battere 5-0 il Real Madrid era più di una vittoria simbolica, era un passaggio di consegne, l’inizio di una nuova era. I titoli dei giornali il giorno dopo andavano da “Milan Imperial”, a “Ciclone Milan”, da “Fantastique Milan” dell’Equipe a “Milan stellare. Povero Real” dell’Unità. Tutti si accorsero che il calcio stava cambiando e c’erano nuove idee con cui bisognava iniziare a confrontarsi. Per adesso però il solo ad avere quelle idee era Sacchi e grazie ad esse costruirà una delle squadre più memorabili della storia. Il 5-0 al Real Madrid era solo l’inizio.