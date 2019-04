Dal Bell Centre di Montreal, in Canada, va in onda la seconda puntata del "mescolamento" degli atleti WWE.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 17/04/2019 02:22 | aggiornato 17/04/2019 03:01

Ieri sera a Raw abbiamo assistito alla prima parte del consueto Superstar Shake-Up della WWE che avviene nell'immediato post WrestleMania, quello che ha reso il roster rosso "Phenomenal". L'approdo di AJ Styles nel red brand della World Wrestling Entertainment presuppone però anche un passaggio altrettanto importante a parti inverse, con un nome di primo piano in arrivo a SmackDown.

Lo ha annunciato lo stesso Vince McMahon attraverso le consuete WWE News sul sito ufficiale, parlando del "più importante acquisto della storia" del roster blu.

Davvero tanta attesa per scoprire a chi si riferisca il proprietario dell'azienda di Stamford, così come c'è curiosità di sapere chi sia il tag team femminile che Paige ha promesso di portare la settimana scorsa per sfidare le IIconics. E ancora c'è da scoprire chi sia il prossimo sfidante di Kofi Kingston e molto altro.

WWE WWE, a WrestleMania 35 la vittoria di Kofi Kingston

WWE SmackDown, Superstar Shake-Up

Non ci resta che approfondire tutto attraverso WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare il consueto racconto fatto di WWE News e Highlights della puntata, che per l'occasione va in onda ancora dal Bell Centre di Montreal, in Canada.

Kevin Owens Show con il New Day

Si parte subito con il Kevin Owens Show, acclamatissimo ovviamente nella sua nazione. E lo diventa ancora di più successivamente, visto che invita il New Day sul ring. Si presentano solamente Xavier Woods e il campione WWE Kofi Kingston, dal momento che Big E è infortunato. Così Kevin Owens ha l'intuizione geniale che manda in visibilio la folla: diventare momentaneamente il terzo membro del New Day, "Big O". Dopo alcuni test portati avanti dai portatori di felicità, la sua candidatura viene accettata e i tre iniziano a ballare insieme.

Neanche il tempo di assorbire questa WWE News (cui segue una momentanea collaborazione di Cesaro con Nakamura e Rusev per un 6-Man Tag Team Match che si terrà stasera proprio contro il New Day), i tre vengono interrotti però da una musica decisamente nota, quella del campione intercontinentale Finn Balor, che fa dunque il suo debutto a SmackDown.

Finn Balor vs Ali

Nel suo primo match in assoluto a SmackDown, il campione intercontinentale Finn Balor affronta Ali. E dopo averlo battuto con il Coup de Grace, mostra il suo rispetto stringendogli la mano.

#ICChampion @FinnBalor has ARRIVED on #SDLive, and he's facing a TOUGH test in his first night on the blue brand in the form of @AliWWE! #SuperstarShakeUp pic.twitter.com/bH0veuAftA — WWE (@WWE) April 17, 2019

Carmella vs Charlotte Flair

La creatura inquietante continua a mostrarsi in video, intanto sul ring arrivano R-Truth e Carmella, mentre nel backstage Kevin Owens si sottopone al rito di iniziazione, mangiando un vassoio intero di pancake. Arriva anche Charlotte Flair, che sfiderà proprio Carmella. La vittoria va a The Queen grazie alla sua Figure-8.

Lars Sullivan attacca R-Truth

Se ieri il suo ingresso per aggredire Rey Mysterio aveva lasciato pensare che fosse entrato a far parte ufficialmente del roster di Raw, i piani dovranno essere rivisti, perché Lars Sullivan si presenta anche a SmackDown e aggredisce R-Truth.