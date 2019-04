Serie B, ufficiale: VAR ai playoff e ai playout

L'annuncio del presidente Mauro Balata: "Dalla prossima stagione sperimentazione anche in campionato".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/04/2019 15:46 | aggiornato 17/04/2019 16:51

La VAR sbarca ufficialmente in Serie B. Proprio così. Dopo aver messo piede in Serie A nella scorsa stagione, la tecnologia s'appresta a diventare presenza costante anche in cadetteria. Lo ha annunciato il presidente della Lega B, Mauro Balata, all'uscita dalla sede della FIGC, dopo che il Consiglio federale ha approvato all’unanimità l'utilizzo del "video assistant referee" nella fase calda della stagione: