La squadra di Tuchel incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo la manita contro il Lille. Serviva una vittoria per festeggiare l'ottavo titolo nazionale. Buffon e compagni avranno un'altra chance domenica sera contro il Monaco.

0 condivisioni

di Matteo Zorzoli - 17/04/2019 21:05 | aggiornato 17/04/2019 21:15

Clamoroso a Nantes! Il Psg spreca anche il terzo match-point. Dopo il pareggio con lo Strasburgo e il tonfo clamoroso con il Lille, arriva un’altra sconfitta pesante che tiene ancora lontano i parigini dal sesto titolo negli ultimi sette anni, l’ottavo nella storia del club.

A parziale discolpa di Buffon e compagni, il Psg si presenta allo Stade de la Beaujoire con una lista infinita di infortunati, tanto che Tuchel nella conferenza stampa della vigilia, elencandoli, sembra abbozzare la formazione titolare: Marquinhos, Thiago Silva, Meunier, Bernat, Verratti, Neymar, Cavani, Di Maria e Mbappè. L’allenatore tedesco è così costretto a schierare un 3-4-3 molto rimaneggiato, con il tandem Nkunku-Choupo Moting in attacco. Mentre Nantes e Psg scendono in campo, sugli spalti si ricorda il terribile rogo che 48 ore fa ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi davanti agli occhi di tutto il mondo.

Nantes-Psg 3-2: la cronaca della partita

Per festeggiare il titolo con matematica certezza, ai Parisiens serve una vittoria e, nonostante il primo sussulto del match arrivi dai padroni di casa con un colpo di testa di Coulibaly (e annesso miracolo di Buffon), la partita inizia nel verso giusto. Al 19’ Dani Alves trova il suo primo gol in campionato con un autentico missile da fuori area su assist di Leandro Paredes. Il sigillo del brasiliano è un record: in Ligue 1 mai nessuna squadra era riuscita ad andare a segno per 32 partite consecutive. Unica consolazione in una serata da dimenticare.

Il vantaggio, infatti, dura meno di 4 minuti: sugli sviluppi di un corner, l’ex portiere bianconero viene beffato dalla deviazione di Diego Carlos. 1-1. Il buona ritmo dei Canarini porta addirittura a ribaltare il risultato sul finire del primo tempo con il tiro ravvicinato di Waris. Il Psg rivive gli incubi degli ottavi di Champions contro il Manchester United dello scorso marzo, quando il gol di Rashford nei minuti di recupero ammutolì il Parco dei Principi.

42 Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Nantes v Paris Saint-Germain - French Ligue 1 2018/2019-foto-43

Chiudi 1 di 42

Il secondo tempo segue lo stesso copione: il Nantes sfrutta la totale confusione della squadra di Tuchel e segna il 3-1, bucando ancora Buffon con una zampata di Diego Carlos, autore di una doppietta. I padroni di casa non si fermano e tentano più volte la via del gol, ma è il giovane Météhan Guclu, appena entrato, ad accorciare le distanze all'89'. Troppo tardi. Il Psg incassa la seconda sconfitta in tre giorni, con il passivo di 8 reti totali. La festa per il titolo, salvo clamorosi ribaltoni, è solo rimandata. Domenica prossima allo Stadio dei Principi è atteso il Monaco, quintultimo in classifica. Poi il 27 aprile la finale di Coppa di Francia contro il Rennes. Ma questo finale di stagione lascerà sicuramente strascichi nel club parigino che, ancora una volta, dovrà fare la voce grossa nella finestra di mercato estiva.