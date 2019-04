Il club parigino ha annunciato una mobilitazione a favore della ricostruzione della cattedrale distrutta dall'incendio. Le altre iniziative, dalla Lega francese al singolo negozio.

di Alberto Casella - 17/04/2019 11:04 | aggiornato 17/04/2019 11:07

Emmanuel Macron lo ha promesso: la cattedrale di Notre-Dame sarà ricostruita in cinque anni. La Francia ci crede e la macchina della ricostruzione è già partita: già annunciato quasi 1 miliardo di euro di fondi reperiti. Anche il mondo dello sport si mobilita, con il PSG, ovviamente, in testa. Il presidente francese ha chiamato a raccolta lo spirito nazionale:

La cattedrale sarà più bella di prima, la nostra storia non si ferma mai e tocca a noi francesi assicurarne la continuità.

Un appello a cui hanno già risposto i grandi gruppi nazionali del lusso. Per primo si è mosso François-Henry Pinault, della cui "scuderia" fanno parte fra gli altri anche Gucci e Pomellato, che ha messo sul piatto 100 milioni. Non poteva essere da meno l'altra famiglia di "paperoni" d'oltralpe, quella degli Arnault - Fendi, Bulgari, Vuitton per dirne alcuni - che ha rilanciato a 200 milioni, una bazzecola in fondo per un colosso da 50 milioni di fatturato, subito imitata da L'Oreal, stessa cifra, e Total che ne ha aggiunti altri 100.

PSG: il club della Capitale ha annunciato una raccolta fondi a favore della ricostruzione di Notre-Dame

PSG: mobilitazione per ricostruire Notre-Dame

Una corsa alla ricostruzione a cui non poteva non iscriversi anche il mondo dello sport e del calcio in particolare. Il primo intervento è arrivato da Nathalie Boy de la Tour, presidente della Ligue de Football Professionnel, che ieri ha dichiarato:

Il mondo del calcio nazionale si mobiliterà per poter aiutare finanziariamente la ricostruzione di questa Cattedrale. Un aiuto che coordineremo con tutti i giocatori che fanno parte del movimento francese.

Non poteva mancare, naturalmente, la mossa del PSG, il club della capitale francese che si prepara a festeggiare l'ottavo titolo nazionale della sua storia, il sesto negli ultimi sette anni. Le intenzioni della società parigina sono state annunciate attraverso un comunicato ufficiale:

Il PSG sosterrà la ricostruzione di Notre-Dame. Il PSG condivide la commozione di tutti i parigini, dei francesi e di tutto il mondo per questa catastrofe. Vogliamo coordinare una mobilitazione che coinvolgerà tutte le forze del club, i principali partner e la comunità di tifosi. L’obiettivo è quello di stimolare una serie di iniziative, tra cui raccolte fondi per ricostruire in futuro l’edificio.

Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long terme. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2019

Ma Parigi non è solo PSG ed è bello segnalare anche le tante piccole iniziative che partono dal basso, come quella del negozio Foot-Store di Boulevard Saint-Martin a 500 metri dal Bataclan. Lì è stato ideato un logo con la facciata della cattedrale, successivamente impresso sulle maglie del PSG che vengono messe in vendita al prezzo invariato di 84 euro, 10 dei quali saranno devoluti - a carico di Foot-Store, è bene chiarirlo - alla raccolta fondi per la ricostruzione. Un successone, garantiscono allo store, con ordini in arrivo da tutta la Francia. Ma anche una bella, vera e concreta iniziativa di solidarietà che parte dal basso.