La nona generazione videoludica è ormai alle porte: filtrano già le prime indiscrezioni su ciò che sarà PS5, che verrà probabilmente annunciata nei mesi che verranno.

di Massimiliano Rincione - 17/04/2019 15:54 | aggiornato 17/04/2019 15:59

Cominciano a filtrare i primi dettagli su PS5. La prossima consolle Sony, che introdurrà la nona generazione videoludica cominciando il processo di pensionamento di una PS4 che ha stracciato record su record di mercato, vanterà delle specifiche che ci introdurranno verso un nuovo concetto di esperienza di gioco. Prima di tutto, però, bisogna fare una precisazione: PS5 non arriverà nel 2019. Al contrario di quanto presagito in un primo momento, infatti, la nuova creatura della software house nipponica non troverà commercialmente luce prima del 2020.

Nel corso di una intervista rilasciata a Wired, infatti, Mark Cerny - mente dietro le ultime consolle di casa Sony, vedi PS4 - si è leggermente sbottonato riguardo alla questione PS5, lasciando filtrare qualche chicca riguardo alla risoluzione grafica, alla qualità audio e ad altre specifiche che permetteranno alla nuova arrivata di tracciare un netto solco con l'ottava generazione videoludica. Un punto fondamentale sarà la rivoluzione audio, che passerà al 3D: attraverso l'utilizzo del chip apposito di AMD, infatti, sarà possibile introdurre questa nuova feature che - a dispetto di un balzo audio non molto consistente tra PS3 e PS4 - permetterà agli utenti di godersi una esperienza unica in termini di suoni, musiche e voci. Per quanto riguarda il video, invece, basta pronunciare una semplice parola: 8K.

Si passerà, dunque, al doppio della massima risoluzione attuale. Ciò porterà, ovviamente, ad un realismo senza precedenti in fase di gioco. Si dirà anche addio al classico e storico hard disk, dando finalmente il benvenuto ad una SSD. E il prezzo? Tutto top secret. Difficile che si possa toccare gli altissimi prezzi venuti fuori al lancio di PS3 - base di partenza 499€ -, ma non impossibile se consideriamo tutte le nuove features e anche un possibile e leggero aumento rispetto al costo base iniziale di una PS4. Ricordiamo, infatti, come l'attuale creatura Sony sbarcò sul mercato a 399€, un prezzo oggettivamente invitante ed accessibile anche a portafogli non propriamente floridi.

Sony PS5, la cui uscita non si concretizzerà prima del 2020, si prepara a pensionare - non prima di qualche anno di convivenza - PS4, amata dagli utenti di tutto il mondo.

PS5: quali saranno i primi titoli?

Difficile, almeno al momento, capire quali potranno essere le uscite disponibili al lancio di PS5 o comunque nell'immediato: l'indiscrezione riguardo a GTA 6, d'altronde, resta tale al pari di quella su Gran Turismo 7. Probabile, se non quasi certo, che alcuni dei primi titoli ad essere rilasciati possano essere quelli sportivi, come ad esempio FIFA. Stesso discorso potrebbe valere anche per i nuovi capitoli di Assassin's Creed, anche se resta comunque ancora troppo presto per fare delle previsioni in tal senso.