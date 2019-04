Si riparte dal 2-0 dell'andata.

di Redazione Fox Sports - 17/04/2019 09:37 | aggiornato 17/04/2019 09:42

Porto-Liverpool, gara di ritorno dei quarti di finali di Champions League, vede gli uomini di Klopp impegnati nel match del do Dragao alla ricerca del pass per le semifinali.

Si riparte dal 2-0 dell'andata in favore dei Reds, portato a casa grazie alle reti di Keita e Firmino.

L'arbitro di Porto-Liverpool sarà l'olandese Makkelie, assistito da Diks e Steegstra, mentre il quarto uomo sarà il greco Sidiropoulos. Al VAR ci sarà van Boekel insieme a Kamphuis.

Statistiche e curiosità di Porto-Liverpool

Getty Images Moussa Marega ha segnato in tutte e quattro le partite casalinghe del Porto in questa stagione di Champions League.

Dall'inizio della scorsa Champions League, l'attaccante del Liverpool Roberto Firmino ha sia segnato che fornito assist in cinque partite diverse, più di ogni altro giocatore.

Sadio Mané ha segnato una tripletta contro il Porto all'Estádio do Dragão nella scorsa stagione di Champions League; solo Luiz Adriano contro il Bate Borisov e Cristiano Ronaldo contro l'Atlético de Madrid hanno realizzato più di una tripletta contro lo stesso avversario nel torneo, mentre nessun giocatore ne ha mai trovate due fuori casa contro una squadra.

Il Liverpool ha superato il turno in tutte le nove doppie sfide sotto la guida di Jurgen Klopp (quattro nell’Europa League 2015-16, una nei play-off della Champions League 2017-18 e quattro nella fase a eliminazione diretta della Champions League dal 2017/18).

Il Porto è l'unica squadra rimasta in questa stagione di Champions League ad aver vinto il 100% dei match casalinghi (4/4). Non ottiene cinque o più successi consecutivi in casa nel torneo dal dicembre 1999 (6).

Dall'inizio della scorsa stagione, il Liverpool ha vinto tre delle quattro trasferte nella fase a eliminazione diretta in Champions League, perdendo solo contro la Roma in semifinale (4-2).

La più larga sconfitta casalinga del Porto in competizioni europee risale alla sfida della scorsa stagione di Champions League contro il Liverpool (0-5) negli ottavi di finale.

Il Liverpool non ha mai perso contro il Porto in sette sfide in competizioni europee (4V, 3N), mantenendo tre volte la porta inviolata.

In tutte le sei precedenti occasioni in cui il Porto ha perso la gara d’andata con 2+ gol di scarto nella fase a eliminazione diretta di Champions League/Coppa dei Campioni è poi stato eliminato.

Due delle tre squadre che hanno perso il match d'andata con 2+ gol di scarto negli ottavi di finale di questa Champions League sono poi riuscite a superare il turno: il Manchester United contro il PSG e la Juventus contro l'Atletico Madrid.

Porto-Liverpool: dove vederla in TV e streaming

Porto-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253. Per vedere Porto-Liverpool in streaming basterà collegarsi a Sky Go, la piattaforma accessibile solo dagli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Porto-Liverpool: probabili formazioni

Porto (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otavio, Danilo Pereira, Herrera, Brahimi; Marega, Soares.

Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otavio, Danilo Pereira, Herrera, Brahimi; Marega, Soares. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.

Quote 1X2 e pronostico di Porto-Liverpool

Il pronostico dei bookmakers per Porto-Liverpool è a favore dei Reds, ma è tutto ancora da vedere. La quota del 2 raggiunge il suo massimo su Unibet, a 2.06. La vittoria del Porto, invece, è data a 3.9 su Bet365. Ecco le quote di Porto-Liverpool:

Bet365

1: 3.9

X: 3.5

2: 2.05

Unibet

1: 3.9

X: 3.55

2: 2.06

Betway

1: 3.75

X: 3.5

2: 2.05

Wiliam Hill