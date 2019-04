Il ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Manchester City e Tottenham prometteva sicuramente spettacolo, ma difficilmente gli spettatori della sfida dell'Etihad Stadium si sarebbero aspettati un primo tempo così.

I Citizens sono andati in vantaggio dopo solamente 4 minuti con Sterling (rete più veloce della storia della squadra in Champions), prima della doppietta di Son fra il settimo e il decimo minuto che ha ribaltato il risultato. Bernardo Silva però ha subito trovato il 2-2 dopo sessanta secondi: mai in una partita di Champions League erano stati segnati 4 gol in così poco tempo.

