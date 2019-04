L'andata si è chiusa 1-0 per gli Spurs.

17/04/2019

Manchester City-Tottenham riparte dall'1-0 dell'andata. La gara dei quarti di Champions League vede gli Spurs in leggero vantaggio in virtù del gol segnato da Son lo scorso 9 aprile.

Il match si gioca mercoledì 17 aprile alle 21 all'Etihad Stadium.

L'arbitro di Manchester City-Tottenham sarà il turco Çakir, Duran e Ongun gli assistenti. Il quarto uomo designato è il portoghese Soares Dias, mentre al VAR ci sarà Irrati insieme a Guida.

Manchester City-Tottenham: statistiche e curiosità

Getty Images Sergio Aguero ha segnato 10 gol nelle sue prime sette presenze per il Manchester City contro il Tottenham in tutte le competizioni, ma da allora non è riuscito a segnare nelle ultime sette sfide; fallendo anche un rigore all’andata.

Leroy Sane del Manchester City ha preso parte a sette gol nelle ultime tre partite casalinghe di Champions League (tre gol, quattro assist), quattro in più di quanto non avesse fatto nelle precedenti sette partite all'Etihad (un gol, due assist).

Ciascuno degli ultimi 10 gol segnati in Champions League dal Tottenham è arrivato nei secondi tempi; infatti, il 93% dei gol della squadra in questa CL sono arrivati dopo l’intervallo (13/14).

Il Tottenham ha vinto tutte le ultime tre partite di Champions League; non ne ha mai vinte quattro di fila nella competizione.

Il Manchester City ha vinto 23 delle 25 partite casalinghe in tutte le competizioni in stagione (2P), pur avendo perso due delle ultime tre partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League; a completare, il successo per 7-0 contro lo Schalke negli ottavi.

In competizioni europee il Manchester City ha perso tutte le sue cinque precedenti partite contro club inglesi, incluse le tre in Champions League.

La gara d’andata tra Tottenham e Manchester City ha visto otto diversi giocatori inglesi nelle due formazioni iniziali. L'ultima partita della Champions League con così tanti inglesi tra i titolari è stata la finale della Champions del 2008 tra Manchester United e Chelsea (10).

Il Tottenham ha vinto solo una delle ultime otto visite al Manchester City in tutte le competizioni (1N, 6P), una vittoria in Premier League, per 2-1 nel febbraio 2016.

Il Tottenham Hotspur è stato eliminato l'ultima volta che ha vinto 1-0 in casa nell'andata di una doppia sfida europea: eliminato dal Kaiserslautern nel secondo turno della Coppa UEFA 1999/00 (2-1 il risultato aggregato).

Il Manchester City insegue per 1-0 dopo aver perso l'andata contro il Tottenham; delle 32 precedenti squadre che hanno perso per 1-0 in trasferta la partita di andata in Champions League, 10 sono andate avanti (31%).

Probabili formazioni di Manchester City-Tottenham

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; de Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Sterling, Agüero, Sané.

Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; de Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Sterling, Agüero, Sané. Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Eriksen, Alli, Son; Lucas.

Manchester City-Tottenham: dove vederla in TV e streaming

Manchester City-Tottenham sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre, sarà possibile vedere City-Tottenham in chiaro su Rai1, collegamento a partire dalle 21. Per vedere Manchester City-Tottenham in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, la piattaforma per gli abbonati Sky, a RaiPlay, il servizio di streaming di Rai, oppure su NOW TV, la web TV in abbonamento.

Quote 1X2 e pronostico di Manchester City-Tottenham

Il pronostico dei bookmakers per Manchester City-Tottenham è tutto a favore dei padroni di casa, con la quota dell'1 che oscilla da 1.28 (bwin) a 1.32 (Unibet). Il 2 invece raggiunge quota 11 su Bet365. Ecco le quote di Manchester City-Tottenham:

Unibet

1: 1.32

X: 5.75

2: 11

Bet365

1: 1.28

X: 6

2: 11

Bwin

1: 1.28

X: 6

2: 10.5

William Hill