Una conclusione che avrebbe battuto qualsiasi portiere, ma non Szczesny. L'ex Roma è rimasto in piedi mentre Rugani e Bonucci tentavano la scivolata disperata. Ha alzato il braccio sinistro e ha fermato la sfera, neanche avesse un arto d'acciaio. Una parata alla Neuer. Solo applausi.

La Juventus ha perso 2-1 contro l'Ajax ma sarebbe potuta finire anche in goleada. Se i lancieri non hanno dilagato il merito è stato soprattutto di Wojcech Szczesny, autore di una serie di interventi da fuoriclasse assoluto. La parata più bella è arrivata al 53', quando il risultato era di 1-1 e la qualificazione alle semifinali di Champions League era ancora in discussione.

