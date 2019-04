Intanto nella giornata odierna CR7 è stato fotografato in centro a Torino, intento a fare shopping con un sorriso stampato in volto. A fargli compagnia la sua Rolls-Royce modello Cullinan dal valore di 400mila euro. Un bolide con cui è impossibile passare inosservati.

Ovviamente Cristiano era molto triste per la sconfitta contro l'Ajax, ci teneva ad andare in finale con la Juventus. Ci proverà ancora il prossimo anno. La vita va avanti

Parla Dolores Aveiro, madre del fuoriclasse portoghese. E intanto in mattinata CR7 è stato fotografato in centro a Torino con la sua Rolls-Royce.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK