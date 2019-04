Ennesimo problema fisico per un giocatore della Juventus ed ennesima beffa per Dybala, che salterà la sfida con la Fiorentina che potrebbe dare lo Scudetto alla sua squadra. Immagine emblematica di una stagione decisamente negativa per l'ex Palermo.

Il numero 10 bianconero è stato sostituito nell'intervallo della sfida contro il Lancieri per un problema muscolare e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'argentino potrebbe rimaner fuori per 2 settimane.

La settimana in casa Juventus è decisamente da dimenticare: all'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale per mano dell'Ajax infatti si va ad aggiungere la tegola sulle condizioni di Paulo Dybala .

Il numero 10 della Juventus, uscito per infortunio nell'intervallo della sfida con l'Ajax, starà fuori per 15 giorni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK