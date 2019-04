Ma non è stata la sua serata, così come non è stata la notte di tutta la Juve. Che non vede l'ora di riprovarci nella prossima stagione. Il primo a crederci è l'ex giocatore della Fiorentina.

Nella stagione in corso Bernardeschi ha collezionato 35 presenze arricchite da 3 gol e 6 assist. Contro i lancieri è stato tra i più deludenti. Da lui ci si aspettava una prestazione simile a quella messa in mostra contro l'Atletico Madrid, quando incantò con una prova da giocatore vero.

Il presidente vuole vincere la Champions League e costruisce squadre adatte per raggiungere questo risultato. Sono sicuro che la vinceremo, se non l'anno prossimo quello dopo, ma la vinceremo

