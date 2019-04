La Champions League era un obiettivo, ma abbiamo la consapevolezza di poter dichiarare che lo sarà anche l'anno prossimo. Oggi c'erano assenze importanti nella rosa, ma l'undici che è sceso in campo oggi può crescere e lo farà con Massimiliano Allegri in panchina. Ha ancora un anno e discuteremo il contratto a fine stagione

Parliamo di una squadra in grado di mettere in difficoltà il Bayern Monaco, il Real Madrid e ora noi. Bisogna solo fare i complimenti all'avversario. La delusione da tifoso c'è, ma questo è un avversario che gioca da tutto l'anno un calcio straordinario. Ogni tanto in Italia potremmo avere anche la cultura di fare i complimenti all'avversario. Bisognerà vedere se i de Jong e i de Ligt che ci sono rimarranno e la squadra continuerà a crescere. Oggi sono una seria candidata alla vittoria. Sì, noi avevamo più favori del pronostico, però il calcio è anche questo

Il mio mestiere impone essere presente in queste situazioni per fare valutazioni di carattere generale. Credo che l'Ajax abbia meritato ampiamente di andare in semifinale di Champions. Noi però abbiamo la consapevolezza di essere ormai da anni stabilmente ai quarti di Champions League, stiamo facendo un percorso di crescita

Il presidente della Juventus , Andrea Agnelli, ha parlato a Sky Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri per mano dell'Ajax, che all'Allianz Stadium ha vinto 2-1 conquistando il pass per le semifinali di Champions League.

