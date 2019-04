Il Liverpool batte il Porto 4-1 e vola in semifinale. Prova super di Salah e Mané, ancora positivo Alexander-Arnold. Molto male la difesa lusitana.

di MarcoValerio Bava - 17/04/2019 23:00 | aggiornato 17/04/2019 23:10

Il Liverpool abbatte il Porto con un rotondo 4-1 al termine di una partita il cui risultato non racconta alla perfezione la storia. Perché i padroni di casa giocano un primo tempo gagliardo, fatto di ritmo e agonismo e prima del gol di Salah - che di fatto chiude il discorso qualificazione alla semifinale di Champions League - vanno vicini al vantaggio. Conceicao aveva caricato l'ambiente sperando in un'altra rimonta dopo quella completata contro la Roma.

Era più difficile e lo sapeva il tecnico portoghese. Intanto per il risultato dell'andata. Un 2-0 è molto diverso da un 2-1. Ma anche per la caratura dell'avversario. I Reds hanno fatto sfogare gli avversari, per poi colpire con estremo cinismo alla prima occasione.

Il resto è stato un'esibizione della capacità della squadra di Klopp di trovare il gol in diverse modalità ma sempre con tanta qualità. Ora per il Liverpool c'è il Barcellona in semifinale, una sfida eccitante e difficile, ma che ora è l'ultimo ostacolo alla seconda finale consecutiva. E forse l'occasione per Klopp per cancellare la psicosi da ultimo atto.

Champions League, le pagelle di Porto-Liverpool 1-4

Porto (4-4-2): Casillas 5,5; Militao 5,5, Pepe 5, Felipe 5, Telles 5; Corona 5,5 (dal 78' Fernando sv), Danilo Pereira 6, Herrera 6, Brahimi 5 (dall'81' Costa sv); Otavio 5,5 (dal 46' Soares 5), Marega 6. All. Sergio Conceicao 5,5

Liverpool (4-3-3): Alisson 6,5; Alexander-Arnold 7 (dal 66' Gomez 6), Matip 6,5, van Dijk 7, Robertson 6,5 (dal 71' Henderson 6,5); Wijnaldum 6, Fabinho 6,5, Milner 6,5; Salah 7,5, Origi 5,5 (dal 46' Firmino 7), Mane 7. All. Klopp 7

I migliori

Salah 7,5

Non è stata una giornata qualsiasi per Momo. Time lo ha inserito tra le personalità più influenti del mondo, AS lo dà in partenza dopo un litigio con Klopp (ma a giudicare dall'approccio e anche dai sorrisi appare più fantamercato che realtà), e sforna un'altra grande prova. Dopo l'autogol provocato contro il Tottenham sembra essersi sbloccato. Nella notte di Oporto segna e fa segnare. Prima serve l'assist a Mane per il gol dell'1-0, poi firma il raddoppio in contropiede. Gol numero quattro in Champions League e parola fine sulla partita.

Mane 7

Una zampata che chiude il discorso qualificazione e placa gli ardori di un Porto che stava schiacciando il Liverpool e creando non pochi pericoli dalle parti di Allison. Parte a tempo sull'assist di Salah e infila Casillas in allungo. 22° gol in stagione, quarto in Champions League e terzo nella fase finale. Si sta scatenando nel momento clou della competizione, è uno dei trascinatori dei Reds, spizza il pallone per il poker di van Dijk. Nel mezzo si mangia pure il gol della possibile doppietta.

Champions League, il Liverpool cala il poker

I peggiori

Telles 5

Si perde alle spalle Mane in occasione del gol che mette fine al discorso qualificazione, ancora una disattenzione difensiva che mette in difficoltà i suoi. Era già successo all'andata in occasione del 2-0 di Firmino. Anche nel momento di maggior pressione del Porto nella prima frazione lui non è un fattore. In affanno come tutta la difesa dei padroni di casa. Calcia il corner che porta al gol di Militao. Ma non serve a nulla.

Felipe 5

Poco reattivo, meno sicuro del solito. Non riesce a intervenire in occasione del raddoppio del Liverpool, si perde Firmino alle spalle quando i Reds calano il tris. I compagni di reparto non lo aiutano, ma lui è il leader e dovrebbe guidare una retroguardia che invece appena gli avversari accelerano va in enorme difficoltà. Condivide il votaccio con l'altro centrale, Pepe, che sul gol di Van Dijk salta a vuoto e lascia all'olandese tutto lo spazio del mondo per colpire.