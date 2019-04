All'Etihad va in scena un vero e proprio spettacolo di gol e di emozioni: finisce 4-3 per i padroni di casa, ma a festeggiare la qualificazione alla semifinale sono gli Spurs grazie al gol decisivo di Llorente.

di Simone Cola - 17/04/2019 23:19 | aggiornato 17/04/2019 23:28

Sarà il Tottenham di Mauricio Pochettino ad affrontare l'Ajax nelle semifinali di una Champions League che consegna agli annali una partita incredibile, clamorosa, ricca di gol e di emozioni davvero fino all'ultimo secondo di gioco. In una incredibile girandola di reti e di continui capovolgimenti di fronte la spuntano gli Spurs con l'eroe forse più inatteso, il 34enne Fernando Llorente che a un quarto d'ora dalla fine mette alle spalle di Ederson il pallone del decisivo 4-3 che decide il destino di due squadre forse non perfette nella fase difensiva ma capaci di mettere in piedi un vero e proprio show.

I primi venti minuti di gara sono una vera e propria corrida: City e Tottenham si affrontano senza timori reverenziali e apparentemente senza calcoli e sono i padroni di casa a rompere l'equilibrio con un bel tiro a girare di Sterling dopo appena 4'. È l'inizio di un susseguirsi di gol che nel giro di un quarto d'ora porta il risultato a cambiare altre 4 volte, complici la qualità dei due reparti offensivi (gli ospiti sono persino senza il totem Kane) e difese tutt'altro che irreprensibili.

Dopo 7 minuti arriva il pari del sudcoreano Son, che quasi immediatamente trova anche il gol dell'1-2, ma il cronometro non fa in tempo a fare scorrere un minuto che arriva il 2-2 del City su una conclusione di Bernardo Silva deviata da Rose. Al 21esimo ecco il 3-2, autore ancora Sterling che finalizza una splendida manovra corale ancora - come in occasione del primo gol - su assist di De Bruyne. La seconda parte del primo tempo non vede altri gol, ma registra l'infortunio di Sissoko che lascia il posto a Llorente e un Tottenham che finisce per arretrare il proprio raggio d'azione.

Il riposo sembra aver rigenerato gli uomini di Pochettino, apparsi in affanno dopo la partenza sprint, ma è soltanto un'illusione: il Manchester City ipoteca la semifinale di Champions League grazie a De Bruyne, che prima impegna Lloris e poi al 59esimo parte centralmente in slalom e arrivato al limite dell'area serve a Aguero un pallone che il Kun non può sbagliare: 4-2 e Citizens virtualmente qualificati, ma solo per meno di un quarto d'ora. Fino al 73esimo, fino a quando cioè su calcio d'angolo Llorente colpisce da pochi passi per il clamoroso 4-3.

Il risultato, in virtù dell'1-0 dell'andata a Londra, qualifica gli Spurs: il City non si arrende e cerca il gol che gli garantirebbe l'accesso a una semifinale di Champions League che a un certo punto gli uomini di Guardiola si sono sentiti in tasca e che invece scivola via minuto dopo minuto mentre Pochettino ordina ai suoi di difendere con le unghie e con i denti. Arriva un altro gol di Sterling, ma l'urlo dell'Etihad Stadium si strozza in gola quando il VAR annulla proprio all'ultimo secondo. È finita, è il Tottenham ad avere l'ultima parola e a passare il turno al termine di una gara incredibile.

Manchester City (4-3-3): Ederson 5,5; Walker 5,5, Kompany 5,5, Laporte 5, Mendy 5,5 (83' Sané 6); De Bruyne 8, Gundogan 6,5, David Silva 6,5 (63' Fernandinho 5,5); Bernardo Silva 6,5, Aguero 7, Sterling 7,5.

Tottenham (4-3-1-2): Lloris 5,5; Trippier 5, Alderweiereld 5,5, Vertonghen 5,5, Rose 5,5 (89' Sanchez SV); Sissoko 6 (40' Llorente 7,5), Wanyama 6,5, Alli 5,5; Eriksen 6; Lucas 6 (81' Davies SV), Son 8.

Gol: Sterling 4', 21', Son 7', 10', Bernardo Silva 11', Aguero 59', Llorente 72'

Ammoniti: Sissoko, Son, Rose, Wanyama

I migliori

De Bruyne 8

Serve tre assist e almeno per un'ora è devastante, un pericolo costante per la difesa degli Spurs che proprio non riesce a prendergli le misure: nel finale cala comprensibilmente di rendimento ma rimane comunque il migliore in campo, confermandosi tra i migliori in circolazione.

Son 8

Sui gol è favorito dagli errori della difesa, ma è indiscutibilmente lui l'eroe di questa doppia sfida: dopo aver deciso l'andata si ripete al ritorno con una doppietta nel giro di 3 minuti che di fatto incanala subito la partita sui giusti binari per gli Spurs, prima del gol decisivo di Llorente.

Llorente 7,5

Brilla soltanto in occasione del gol, vero, ma è un lampo che decide la gara e che regala al Tottenham la semifinale: entrato al posto dell'infortunato Sissoko, è autore di una prova generosa soprattutto nel finale quando si spende in difesa per respingere gli ultimi assalti dei Citizens.

I peggiori

Trippier 5

Perde costantemente l'uomo, è sempre in difficoltà e dalle sue parti arrivano tutti i maggiori pericoli per la porta di Lloris. Un finale leggermente in crescendo non riscatta una partita decisamente negativa.

Laporte 5

Sul primo gol di Son è anche sfortunato, sul secondo sbaglia un controllo che innesca l'azione degli Spurs: la mancata qualificazione peserà tantissimo sulla coscienza del difensore francese, tra i peggiori in una serata dove i reparti difensivi certo non figurano benissimo.