Niente da fare. La Juventus è costretta a rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria in Champions League. Nei quarti di finale è stato l'Ajax ad avere la meglio, vincendo 2-1 all'Allianz Stadium grazie ai gol di van de Beek e de Ligt. Inutile la rete del momentaneo 1-0 di Cristiano Ronaldo. Nel post-partita Fabio Capello ha commentato a Sky Sport la prestazione dei bianconeri:

Non c'è stato un solo giocatore della Juventus che abbia dribblato l'avversario, quando si sono trovati uno contro uno non hanno mai dribblato. L'unico che ci ha provato è stato Emre Can che infatti ha messo in difficoltà l'Ajax. Contro questa squadra se non salti l'uomo non riesce mai a metterla in difficoltà

Capello ha concluso così:

Quando l'Ajax prende in mano il gioco, non prendi mai la palla. L'ho sperimentato anche io quando giocava Cruijff. La loro qualità eccelsa viene fuori se non corri e non pressi come loro. Nel primo tempo ho visto una buona Juve che non ha mai fatto giocare l'Ajax. Dopo il pareggio la squadra di Allegri è andata in difficoltà. Credo manchi un leader vero a centrocampo, manchi quello che rappresenta Chiellini in difesa. Forse la mancanza più grave è stata questa