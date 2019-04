Capello: "La Juventus non ha il ritmo Champions, in Italia si allena"

Vanno fatti i complimenti al Manchester City perché ha perso per una questione di centimetri. Credo che in finale andrà l'Ajax: mi ha impressionato al Bernabeu e a Torino.

Ora gli Spurs se la vedranno in semifinale proprio contro i Lancieri. Secondo l'ex allenatore di Juventus, Real Madrid e Milan, sono proprio i ragazzi olandesi i favoriti per conquistare l'accesso alla finale del Wanda Metropolitano.

Manchester City e Tottenham hanno giocato su ritmi impressionanti. In Italia non si vede mai un ritmo simile perché la Juventus non gioca le partite, si allena e basta.

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Manchester City e Tottenham, terminato 4-3 per i Citizens (in semifinale sono però andati gli Spurs), si è rivelata una delle partite più incredibili degli ultimi anni, giocata a ritmi altissimi ed emozionante fino agli ultimi secondi.

L'ex allenatore parla dopo Manchester City-Tottenham: "I bianconeri non vanno mai a questa velocità perché in Serie A non giocano le partite".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK