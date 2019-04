La notizia bomba arriva dalla Spagna e la riporta As. A vederli in campo non sembra ma i due sarebbero ai ferri corti da tempo. Potrebbe essere un terremoto per il mercato.

di Alberto Casella - 17/04/2019 20:06 | aggiornato 17/04/2019 20:49

Sicuramente è un grandissimo allenatore e un ottimo manager. Ci ha messo un po' di tempo, ma il Liverpool lo ha risollevato lui, Jurgen Klopp. Anche grazie, si intende, a tante sessioni di mercato, con acquisti mirati e di alto livello come, su tutti, Mohamed Salah, uno che ad Anfield è cresciuto tantissimo, fino a diventare una perfetta macchina da gol.

Un grande manager e un attaccante straordinario, dunque, ma anche due persone, come si dice a Roma, tanto buone e care che, però, evidentemente quando qualcosa gli dice male possono pure perdere la testa.

Almeno stando a quanto rivela il quotidiano spagnolo As nella sua versione online che, citando quanto appreso da fonte considerata strettamente attendibile, dà conto di un violento alterco che qualche tempo fa avrebbe avuto luogo fra i due. E non si tratterebbe di un semplice screzio, ma di qualcosa di ben più grave e forse insanabile.

A vederli sul campo non si direbbero ai ferri corti

Calciomercato: Salah via dal Liverpool a causa di Klopp?

I rapporti fra Salah e Klopp sarebbero talmente tesi che, stando appunto a quanto afferma As, l'attaccante avrebbe chiesto al Liverpool di essere ceduto e avrebbe addirittura imboccato la strada del Transfer request - un meccanismo articolato tipico della Premier League con cui un calciatore comunica ufficialmente al suo club il desiderio di essere trasferito - una formula che ha successivamente ritirato solo dopo che la proprietà del club si è impegnata a facilitare il suo trasferimento se a fine stagione rimanesse della sua idea. Ammesso che sia vero, potrebbero aprirsi due scenari diversi: dall'addio di Salah a quello, perché no, di Klopp. La notizia, insomma, se troverà conferme, appare come una vera e propria bomba a orologeria innescata fra i "banchi" del calciomercato, pronta a provocare un vero e proprio terremoto con effetto domino.

Le possibili destinazioni dell'egiziano

Per quanto possa essere deprezzato dall'eventuale rottura col suo club, non sarebbero molte le squadre, al di fuori della Premier League dove sicuramente i Reds non lo cederebbero molto volentieri, a potersi permettere un acquisto di peso come Salah. Una sicuramente sarebbe il Real Madrid: per quanto Mo non risulti essere nella lista della spesa di Zidane, Florentino farebbe carte false pur di assicurarselo e soprattutto pur di strapparlo all'altra possibile acquirente, l'eterna rivale blaugrana.

Il Barcellona in effetti si sta muovendo da tempo in cerca di un bomber in grado di assicurare 25-30 gol a stagione e non si può dire che l'egiziano non lo sia. Un altro nome? Se a Liverpool Salah riesce a non pestarsi i piedi con Firmino e Mané, perché non dovrebbe riuscire a fare lo stesso con Cristiano Ronaldo? Certo, la Juventus dovrebbe ricorrere a diverse cessioni, ma quando c'è l'ambizione di fare, tutto è possibile, come abbiamo visto. Più difficile sarebbe "piazzare" sul mercato il tecnico tedesco: esclusa per ovvi motivi la Premier, infatti, e la Liga dove le tre grandi sembrano a posto, rimarrebbero solo il Bayern Monaco, con un clamoroso ritorno in Bundesliga ma sulla sponda "nemica", oppure, ma è quasi fantascienza, l'Inter, nel caso gli Zhang decidessero di fare una follia - il tedesco guadagna più del triplo di Spalletti - per sostituire l'attuale tecnico.