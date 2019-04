Domenica notte in un live event pubblicizzato sul WWE Network ci sarà un ultimo match per il trio composto da Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose.

One more match, one last match. Sembrava che quello andato in onda a Fastlane, l'ultimo PPV prima di WrestleMania 35, fosse l'ultimo incontro con protagonista The Shield, cioè una delle più importanti stable della storia della WWE, sicuramente tra le migliori e più significative della storia recente.

Seth Rollins, Dean Ambrose e Roman Reigns insieme per un'ultima volta, da storyline per esplicita richiesta del Big Dog, appena rientrato dopo lo stop (reale) per curarsi dalla leucemia e desideroso di fare ancora una volta squadra con i suoi due "fratelli".

WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose)

L'ex Universal Champion lo aveva voluto fortemente, anche perché Dean Ambrose qualche settimana prima aveva annunciato ufficialmente il suo addio alla WWE al termine del suo contratto, subito dopo WrestleMania 35. Lo Showcase of the Immortals c'è stato lo scorso 7 aprile a New York, il Lunatic Fringe non vi ha partecipato come da programma. Ma nonostante questo, la World Wrestling Entertainment ha annunciato che si terrà un ultimo match con protagonista The Shield.

WWE News, "The Shield Final Chapter"

Questo non si terrà in una puntata televisiva di Raw, né tantomeno in una di SmackDown. Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose combatteranno ancora una volta insieme nella notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta (alle 3.30) in un live event che andrà in scena dal TaxSlayer Center di Moline (Illinois), che sarà trasmesso sul WWE Network e che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it.

Una scelta particolare e inedita quello della WWE, che nel descrivere l'evento non ha dato ulteriori informazioni al riguardo, senza parlare neanche degli avversari del The Shield, rimasti ancora nascosti.

Tuttavia è stato aggiunto che nel corso di questo appuntamento si terrà anche una difesa titolata da parte dell'Intercontinental Champion, Finn Balor. Queste al momento le WWE News diffuse in via ufficiale dalla compagnia di Vince McMahon, che ha dunque ufficializzato "one more match" per il trio composto da Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose. The Final Chapter.