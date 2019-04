Nomi di primissimo piano tra i 16 passati ufficialmente nel roster rosso in questa prima tappa del "mescolamento" annuale delle stelle WWE.

di Marco Ercole - 16/04/2019 08:20 | aggiornato 16/04/2019 10:27

Ci siamo, dopo aver archiviato WrestleMania 35 e le puntate di Raw e SmackDown immediatamente successive, per la WWE è il momento del consueto appuntamento annuale con il Superstars Shake-Up, cioè il rimescolamento dei roster. Come sempre sono attese sorprese, ingressi sensazionali, promozioni da NXT e colpi di scena.

Toccherà ovviamente a Raw aprire le danze, nel corso di questa puntata che va in onda dal Bell Centre di Montreal, in Canada. Per questo show le WWE News ufficiali hanno annunciato dei match, proprio perché tutto è suscettibile di cambiamenti in vista del Superstar Shake-Up.

Ci sarà comunque da tenere sotto controllo sicuramente la situazione della campionessa Becky Lynch, attaccata in entrambi i roster la scorsa settimana da Lacey Evans, così come quella legata a Seth Rollins, che dopo essere diventato Universal Champions a WrestleMania 35 sarà oggetto delle mire di molti atleti che vorranno diventare suoi nuovi sfidanti.

WWE, tutti i passaggi a Raw nel Superstar Shake-Up

Insomma, ci sono da costruire tante nuove faide per iniziare un nuovo percorso dopo WrestleMania 35. Ma tutte queste saranno inevitabilmente condizionate dal Superstar ShakeUp. E noi ve lo racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

The Miz affronta Shane McMahon

In qualità di prima Superstar a cambiare brand nel Superstar Shake-up, The Miz attacca il suo ex tag team partner, Shane McMahon.

The Viking Experience e The Revival vs Zack Ryder, Curt Hawkins, Ricochet e Aleister Black

I campioni di coppia di NXT si uniscono alla divisione Tag Team di Raw in questo match a otto uomini.

Finn Balor vs Andrade (con Zelina Vega)

Sotto lo sguardo di Zelina Vega, Andrade fa il suo debutto a Raw affrontando l'Intercontinental Champion.

Rey Mysterio interrompe Elias

The Master of the 619 interrompe The Living Truth e diventa ufficialmente un membro del roster di Raw.

Lars Sullivan attacca Rey Mysterio

Lars Sullivan si unisce ufficialmente al roster di Raw, affrontando un altro nuovo arrivo, Rey Mysterio.

Bobby Roode e Chad Gable vs The Usos

Jimmy e Jey Uso tornano a Raw nel Superstar Shake-up e affrontano il Glorious team di Bobby Roode e Chad Gable.

Una forza sinistra sta per arrivare...

Che tipo di entità sta per arrivare in WWE?

A Moment of Bliss, con Sami Zayn

Nel momento del talk show di Alexa Bliss, Sami Zayn parla dei suoi compatrioti canadesi...

The IIconics vs Naomi e Bayley

Naomi si unisce al brand rosso e fa squadra con The Huggable One per affrontare le WWE Women's Tag Team Champions.

Braun Strowman attacca EC3

The Monster Among Men dà il benvenuto ufficiale a EC3 nel roster di Raw.

Becky Lynch vs Ruby Riott

La leader della Riott Squad affronta The Man in un match uno contro uno.

Lacey Evans e Natalya sfidano Becky

The Queen of Harts e The Sassy Southern Belle vogliono entrambe sfidare "Becky Two Belts".

Lacey Evans vs Natalya

Natalya e Lacey Evans si affrontano per guadagnare una chance titolata contro Becky Lynch.

Drew McIntyre, Bobby Lashley e Baron Corbin vs Seth Rollins, Roman Reigns e AJ Styles

The Phenomenal One si unisce al brand rosso e fa squadra con The Big Dog e The Beastslayer in questo six-man main event.

Superstar Shake-Up: riepilogo passaggi a Raw

Ecco in ordine cronologico di apparizione durante la puntata, tutti i nuovi arrivi a Raw: