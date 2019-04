Ci ha dato molto in Champions e durante tutta la stagione. Quando arrivi a giocarti i quarti di finale devi avere tutti i giocatori a disposizione. Noi da tempo siamo un po' in emergenza. Anche con l'Atletico c'era una situazione simile

Nella ripresa l'Ajax ha meritato ampiamente di andare in semifinale. Il calcio è bestiale, abbiamo subito gol per caso e ci siamo impauriti, allungandoci poi nella ripresa. Dopo il gol è stato tutto più difficile, loro hanno meritato risultato e qualificazione. Non dimentichiamoci che due anni fa l'Ajax ha giocato una finale di Europa League (persa contro il Manchester United di José Mourinho, ndr). Non si fa un percorso simile con giocatori deboli

La Juventus saluta la Champions League. All'Allianz Stadium l'Ajax vince 2-1 e vola in semifinale di Champions League. A decidere sono le reti di van de Beek nel primo tempo e de Ligt nella ripresa. Nel post-partita a Sky Sport ha parlato Massimiliano Allegri, che ha annunciato la sua permanenza in bianconero anche nella prossima stagione:

