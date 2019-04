Ibiza, campus estivo Marco Borriello

A post shared by Marco Borriello (@marcoborriello) on Apr 15, 2019 at 5:52am PDT

A comunicarlo è stato lui stesso, con un breve messaggio (in italiano e in spagnolo) postato su Instagram:

Marco Borriello e l'UD Ibiza hanno infatti deciso di continuare a collaborare, visto che questa estate si terrà la prima edizione del Campus Estivo Marco Borriello nella nota località balneare turistica. Si tratta di un centro di allenamento in cui l'ex attaccante metterà la sua grande esperienza in campo internazionale a disposizione di tutti i ragazzi che vorranno partecipare.

L'Ibiza è praticamente l'unica squadra con la quale non è riuscito ad andare a segno, rimanendo sempre a secco nelle 7 presenze (distribuite su 380 minuti complessivi) accumulate nel corso della sua esperienza con la maglia biancoceleste, cinque delle quali disputate nello stadio di casa, l'Estadi Municipal de Can Misses. Nonostante questo il legame con il club è sempre ottimo e si è prolungato ben oltre la data del 18 novembre dello scorso anno, quella della sua ultima partita ufficiale prima dell'addio al calcio annunciato il gennaio successivo.

Ha dato l'addio al calcio pochi mesi fa, dopo aver concluso la sua carriera vestendo la maglia dell'UD Ibiza nella Segunda Division B spagnola. La passione di Marco Borriello per il calcio (e per la celebre località balneare iberica) non è però ancora tramontata.

