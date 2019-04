Nella ripresa l'Ajax gioca a ritmi impressionanti e dopo aver creato occasioni su occasioni, trova il 2-1 con de Ligt al 67' su calcio d'angolo. Finisce così, con i Lancieri che eliminano la Juve e volano in semifinale di Champions League. Adesso i Lancieri affronteranno la vincente di Manchester City-Tottenham (1-0 per gli Spurs all'andata).

Il match si sblocca al 28'. Su calcio d'angolo di Pjanic, sbuca stranamente la testa di Cristiano Ronaldo, che colpisce completamente indisturbato e firma l'1-0. Onana non può fare altro che guarda il pallone che si infila in fondo al sacco. Il vantaggio dei bianconeri dura però appea sei minuti. Un tiro sbagliato diventa un assist perfetto per van de Beek, che controlla e buca Szczesny col destro.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK