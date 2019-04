Il raddoppio arriva dopo 4 minuti, ancora con Lionel Messi, ma questa volta è De Gea a risultare decisivo , facendosi scappare sotto le braccia il tiro centrale e per niente irresistibile dell'attaccante argentino. Nella ripresa arriva anche il 3-0, con un fantastico destro a giro da fuori area di Coutinho , che dopo il gol non resiste a un gesto polemico nei confronti del pubblico.

Al Camp Nou va in scena la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League Barcellona-Manchester United : per i Red Devils partita in salita dopo la sconfitta per 1-0 patita all'Old Trafford.

