La Pulce porta in vantaggio il Barcellona al 16' con un gran gol. Il raddoppio al 20' grazie a un errore di De Gea

di Redazione Fox Sports - 16/04/2019 21:48 | aggiornato 16/04/2019 22:50

Lionel Messi protagonista al Camp Nou nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United. Alla Pulce è sufficiente poco più di un quarto d'ora per timbrare il cartellino e portare in vantaggio i blaugrana. E lo fa a suo modo: dopo aver conquistato al limite dell'area una palla persa da Young, lascia Fred sul posto, si accentra e con sinistro a giro batte per la prima volta De Gea.

Sinistro a giro e palla nell'angolino: 1-0 per il Barcellona

Passano quatto minuti e Lionel Messi mette a segno il suo 10° gol in questa Champions League, stavolta con la collaborazione del portiere del Manchester United: tiro centrale e la palla scivola sotto le braccia dell'estremo difensore. Il primo tempo si conclude sul risultato di 2-0. Per il Manchester United, già sconfitto all'andata per 1-0, ora la missione è davvero proibitiva.