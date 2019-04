Juventus (4-3-3) : Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

Risponde ten Hag con lo stesso modulo: in porta c'è Onana alle spalle di Veltman, De Ligt, Blind e Mazraoui. In mediana troviamo Schöne, De Jong e Van De Beek, in avanti Ziyech, Tadic e Neres.

Allegri schiera la sua Juventus, priva degli infortunati Chiellini e Mandzukic, con un 4-3-3: tra i pali c'è Szczesny, in difesa De Sciglio (preferito a sorpresa a Cancelo), Bonucci, Rugani e Alex Sandro; a centrocampo spazio a Emre Can, Pjanic, Matuidi, nel tridente d'attacco si muovono Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

