L'esterno vuole lasciare la Francia e i rossoneri lo seguono da vicino. France Football conferma l'accordo: l'OM chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 16/04/2019 10:09 | aggiornato 16/04/2019 10:15

In attesa di capire quale sarà il proprio destino europeo nella prossima stagione, il Milan comincia a guardarsi intorno in vista della prossima sessione di mercato, dove la società rossonera è intenzionata a intervenire in maniera sensibile per puntellare una rosa già rivoluzionata - almeno in parte - a gennaio, quando alla corte di Gennaro Gattuso sono arrivati il centravanti polacco Piatek e il giovanissimo Lucas Paquetà. Il grande rimpianto rimane comunque non essere riusciti ad acquistare un esterno, figura rincorsa per tutta la sessione invernale.

Durante il mese di gennaio sono stati avvicinati diversi profili (da Carrasco a Saint-Maximin passando per il brasiliano Everton) senza però riuscire a piazzare il colpo definitivo. Così l'innesto per la fascia è stato forzatamente rimandato all'estate: i profili di cui sopra rimangono obiettivi nel mirino della dirigenza rossonera, ma a questa lista va aggiunto anche il nome di Florian Thauvin. L'esterno francese dell'Olimpique Marsiglia sarebbe a un passo dall'accordo con il Milan: a riportarlo è France Football che, nelle ultime ore, ha sganciato quella che assume tutti i contorni di una vera e propria bomba di mercato.

Thauvin è una vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che solo nell'ultimo anno il suo nome è stato accostato sia all'Inter che alla Roma. Ora però sembrerebbe il Milan a essere in vantaggio sulla concorrenza, nonostante di recente i nerazzurri siano andati a osservarlo di persona al Velodrome, nella serata in cui l'OM ha battuto 2-0 il Bordeaux. Il francese è un giocatore di qualità assoluta e, tatticamente, andrebbe a rappresentare un grande upgrade in un ruolo attualmente ricoperto da Suso e Samu Castillejo.

Nonostante ciò, Thauvin non sta passando un grandissimo momento personale: l'OM va male e la critica locale ha individuato in lui uno dei capri espiatori sui quali lanciarsi per contestare gli scarsi risultati ottenuti in stagione dalla squadra, eliminata anzitempo dall'Europa League e fuori dalla lotta per entrare nella prossima Champions League. A livello personale le statistiche non sarebbero nemmeno da buttare, ma nel girone di ritorno dell'attuale Ligue 1 il ragazzo di Orleans ha messo insieme solo 2 gol nelle ultime 14 partite. Una discesa verticale, dovuta - si dice - anche al suo desiderio di lasciare la Costa Azzurra.

Fino a poco tempo fa l'OM chiedeva 50 milioni di euro per sedersi a trattarne l'eventuale cessione, ma oggi - viste anche le circostanze - il club transalpino sembrerebbe essere sceso a più miti consigli. La valutazione attuale dovrebbe oscillare tra i 30 e i 40 milioni di euro, una cifra sulla quale il Milan starebbe ragionando. Thauvin può giostrare tatticamente in più zone del fronte offensivo: nato come esterno destro, si muove con uguale profitto anche sull'out opposto e, talvolta, ha ricoperto anche il ruolo di trequartista.

In carriera ha maturato anche un'esperienza in Premier League, al Newcastle, dove però le cose non sono andate benissimo, tanto da costringerlo a tornare nella squadra che, di fatto, gli aveva permesso di imporsi al grande calcio dopo gli ottimi esordi di Bastia. Su di lui ha avuto una grande influenza Marcelo Bielsa, che a Marsiglia lo ha riaccolto e aiutato a maturare, per poi proporlo nuovamente a grandissimi livelli. Lo scorso anno lui e Dimitri Payet avevano contribuito in maniera sensibile a portare l'OM in finale di Europa League, poi persa malamente contro l'Atletico Madrid.

Per metterci le mani sopra il Milan sarebbe intenzionato anche a valutare il sacrificio di André Silva: il centravanti portoghese molto probabilmente non verrà riscattato dal Siviglia e, attualmente, ha una valutazione di circa 35 milioni di euro. Guarda caso, spicciolo più o spicciolo meno, proprio la stessa di Thauvin. Il lusitano potrebbe quindi finire a giocare in Ligue 1, dove le sue caratteristiche potrebbero venire ulteriormente esaltate, spianando così la strada di un possibile trasferimento dell'esterno in rossonero. Secondo France Football, le due parti si riaggiorneranno a breve.