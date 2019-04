L’allenatore pare sia interessato a ripartire dalla Bundesliga. I tedeschi possono garantirgli tanti soldi e acquisti super. In Italia, la Roma fa sondaggi e aspetta, Inter e Juventus defilate.

di Francesco Maria Bizzarri - 16/04/2019 12:44 | aggiornato 16/04/2019 12:49

Dove andrà ad allenare Antonio Conte? L’ex ct dell’Italia, dopo un anno sabbatico, è pronto a tornare. Sul tavolo ha tante offerte. Si è parlato di Inter, di un ritorno alla Juventus, di Roma e, nelle ultime ore in maniera insistente, di Bayern Monaco. Le richieste economiche però, spaventano: vuole un ingaggio al top.

Secondo Il Corriere dello Sport, sono proprio i bavaresi ora ad essere in pole per assicurarsi le sue prestazioni. C’è aria di rifondazione nonostante la possibilità di vincere il titolo in Bundesliga. Ma a fine stagione andranno via tanti giocatori e il tecnico Kovac non ha mai convinto totalmente.

Conte smuove il calciomercato degli allenatori. Lui pretende tanti soldi e un progetto serio. Da Roma è arrivato un sondaggio, l’Inter ci pensa anche se Marotta punta ancora su Spalletti. La Juventus ha Allegri concentrato sulla Champions League e per ora non pensa al tecnico. Anche se patron Agnelli avrebbe già detto sì al ritorno del tecnico leccese.

Calciomercato, Conte idea del Bayern Monaco: i bavaresi ci pensano

Calciomercato, dove andrà Conte: il Bayern Monaco fa sul serio

In Germania sono sicuri: Antonio Conte è finito sulla lista di calciomercato del Bayern Monaco. Non sarebbero un problema i circa 10 milioni di euro che l’ex ct azzurro chiede come ingaggio. E così i bavaresi sono in pole: contatti già avviati, il progetto è chiaramente serio e c’è aria di rifondazione. Proprio quello che cerca Conte: un top club europeo, con ampi margini sul mercato, con un nuovo ciclo da aprire.

E in Italia? C’è un discorso aperto con l’Inter, anche se Beppe Marotta ha assicurato il club che andrà avanti con Spalletti. Vero, le cose potrebbero cambiare in fretta, però il discorso allenatore negli uffici nerazzurri è in un cassetto chiuso. La Roma invece si è mossa con un timido sondaggio. Pallotta, da quando è presidente giallorosso, ha cambiato tantissimi allenatori.

Ora vorrebbe un grande nome e Conte lo è. I sondaggi non hanno dato segnali positivi. Il tecnico valuta e aspetta progetti più ambiziosi. Vuole vincere arricchendo la sua bacheca che sfoggia già otto titoli. Convincerlo sembra un compito quasi impossibile. Di sicuro va centrata la Champions League con Claudio Ranieri, condizione che potrebbe aiutare a rendere il progetto Roma più appetibile per un allenatore che vuole vincere e non solo competere.

Calciomercato, Conte e il Bayern Monaco: affare possibile in estate

E la Juventus? Silenzio alla Continassa, tutti concentrati sulla Champions League, di mercato e panchina non se ne parla. Allegri è ben saldo nonostante qualche mese fa si parlasse di un suo possibile addio. Niente di vero, ogni discorso è rimandato a giugno, a palla ferma con o senza Champions League in bacheca. Agnelli ha comunque dato parere positivo per quanto riguarda l'operazione Conte. E Antonio gradirebbe un suo ritorno in una squadra che ha portato al successo e che oggi è ancor più forte.