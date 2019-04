Il club andaluso ha annunciato di aver riscattato il centrocampista argentino per 22 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 16/04/2019 16:41 | aggiornato 16/04/2019 16:46

Giovani Lo Celso è ufficialmente un giocatore del Betis. Lo ha annunciato lo stesso club andaluso sui propri canali social, rendendo noto il riscatto dal PSG del centrocampista argentino. Che era arrivato in Liga nel gennaio 2017 con la formula del prestito con diritto di riscatto per 3 milioni di euro. Adesso però i biancoverdi hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo versandone altri 22 nelle casse dei parigini.

Il Betis Balompié ha esercitato l'opzione per l'acquisto di Giovani Lo Celso - recita il comunicato ufficiale - giocatore che finora è stato di proprietà del PSG. La società ha reso definitivo il trasferimento del centrocampista argentino che ha firmato un contratto fino al 2023

Un colpo da urlo per il Betis, che ha fatto sapere di aver speso in totale 25 milioni di euro per il 23enne argentino. Inserita nel contratto una clausola rescissoria di 100 milioni, tanto per spaventare fin da subito le eventuali pretendenti. In questa stagione Lo Celso ha collezionato 40 presenze arricchite da 15 gol e 4 assist.