Non riesco a trovare le parole, è tutto così strano. Non ero nemmeno nato l'ultima volta che siamo arrivati in semifinale di Champions League. Abbiamo dimostrato ancora di essere davvero forti e di poter rendere la vita difficile a chiunque. Abbiamo battuto Real Madrid e Juventus, entrambe favorite per la vittoria finale

Abbiamo avuto tante occasioni da gol. Avremmo dovuto chiudere la partita prima e fare molti più gol, ma io sono davvero felice e orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo otteuto un risultato che è molto importante per tutto il calcio olandese: stiamo tornando e si vede, i segnali ci sono. Abbiamo talenti incredibili e per la nostra nazione non potrà che andare meglio. Non eravamo favoriti, ma con la nostra filosofia abbiamo di nuovo superato i nostri limiti

