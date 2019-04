Il californiano ha vinto nel Tempio del golf portandosi a casa il titolo 81 del circuito PGA e il suo 15esimo Major in carriera. Anche Trump lo celebra.

di Andrea Bracco - 15/04/2019 09:09 | aggiornato 15/04/2019 09:21

Tiger Woods è di nuovo nella storia. A 14 anni dal suo ultimo successo, lo statunitense torna a vincere il prestigioso Augusta Masters nell'anno in cui il torneo più importante al mondo compie il suo 83esimo anno di età. Il campione mette così in bacheca il suo 15esimo Major in carriera, l'ultimo dei quali era arrivato nel 2008, quando davanti ai propri tifosi Tiger Woods festeggiò l'US Open. Una vittoria inattesa e meritata, quella di questa notte, che consolida il 43enne nel gotha del grande golf: attualmente solo Niklaus, con 18 Major vinti, ha fatto meglio di lui.

Il californiano ha trionfato mettendosi dietro di un solo colpo il terzetto composto da Brooks Koepka, Xander Schauffele e Dustin Johnson, imponendosi con 275 (-13). Male, invece, Francesco Molinari: il nostro rappresentante ha chiuso invece a 277 dopo essersela giocata fino alla fine e, soprattutto, dopo aver infilato una sequenza di 49 buche senza bogey, segnando la migliore prestazione negli ultimi 25 anni della storia del Masters di Augusta.

Tiger Woods urla la sua felicità per aver vinto l'Augusta Master, il più prestigioso torneo di golf al mondo: per il californiano sono 81 i titoli ottenuti nel circuito PGA

Tiger Woods show all'Augusta Masters: vinto il suo 81esimo titolo PGA

Per Tiger Woods questo è il titolo numero 81 del circuito PGA, una vittoria che gli vale la bellezza di 2 milioni di dollari come primo premio. In pochi pensavano di rivedere ancora protagonista il golfista americano, soprattutto a questi livelli, perché negli ultimi anni Woods aveva inanellato periodi molto lunghi e delicati dal punto di vista degli infortuni, stop dovuti a tre operazioni chirurgiche che, a un certo punto, avevano fatto temere un annuncio di addio definitivo. Invece no, perché Tiger Woods è tornato in forma smagliante, trascinando le migliaia di appassionati accorsi in massa per ammirarlo dal vivo.

La sua vittoria ha scosso tutti gli Stati Uniti, tanto che perfino il Presidente Donald Trump ha voluto complimentarsi con lui via social network. A festeggiare l'ennesima vittoria di una carriera straordinaria erano presenti anche la mamma e i figli, che alla fine del circuito hanno atteso il padre per perdersi con lui in un lungo abbraccio commovente. Il torneo è stato molto equilibrato, ma alla fine ha vinto la regolarità pazzesca di un ragazzo che, anche a 43 anni, ha sempre qualcosa da insegnare al mondo intero. La Tigre ruggisce ancora e, di smettere, per adesso non se ne parla.