Si è alzato il sipario sulla centotredicesima edizione del Montecarlo Rolex Masters, terzo torneo Masters 1000 della stagione e primo appuntamento sulla terra battuta su suolo europeo.

di Diego Sampaolo - 15/04/2019 01:13 | aggiornato 16/04/2019 09:18

Sono andati in scena gli incontri del primo turno nella giornata inaugurale del Montecarlo Rolex Masters nella splendida cornice del Country Club, uno dei circoli di tennis più affascinanti del mondo situato in territorio francese a Roquebrune Cap Martin a due passi dal Principato di Monaco.

Il torneo di Montecarlo è da sempre uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di tennis per tradizione, calore del pubblico e la splendida posizione del circolo di tennis direttamente affacciato sul mare. Il 33% dei 136.671 spettatori che hanno frequentato il torneo monegasco lo scorso anno sono italiani.

Montecarlo apre come da tradizione la lunga stagione sulla terra battuta in Europa, che proseguirà con i tornei di Barcellona, Madrid, Roma e Parigi.

Tennis: Nadal e Djokovic favoriti a Montecarlo

I grandi protagonisti del torneo del Principato sono lo spagnolo Rafael Nadal, undici volte vincitore a Montecarlo, e Novak Djokovic, che si è imposto due volte nel 2013 e nel 2015. Dal 2005 soltanto un altro giocatore ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro del Montecarlo Rolex Masters. Si tratta dello svizzero Stan Wawrinka, che vinse la finale tutta svizzera del 2014 contro Roger Federer spezzando l’egemonia di Nadal e Djokovic.

Nadal torna a giocare dopo aver rinunciato per infortunio alla semifinale di Indian Wells e al torneo di Miami. Il re della terra battuta ha vinto otto volte di fila a Montecarlo dal 2005 al 2012 e le ultime tre edizioni. E’ imbattuto a Montecarlo da 15 partite e non perde dalla semifinale del 2015 contro Djokovic.

Il torneo si è aperto ufficialmente con la tradizionale cerimonia del sorteggio svoltosi nei giardini del Montecarlo Bay, l’hotel ufficiale del torneo. Alla cerimonia hanno preso parte Rafa Nadal e il Direttore del Torneo Zeljko Franulovic, vincitore a Montecarlo nell’edizione del 1970.

Il fuoriclasse maiorchino avrà un tabellone molto duro perché dovrà affrontare al debutto e lo spagnolo Roberto Bautista Agut (vincitore a Dubai nel 2018 e a Doha nel 2019). Bautista Agut ha battuto di recente Djokovic a Miami e ha debuttato a Montecarlo vincendo sull’australiano John Millman per 3-6 6-1 6-1. Se supererà il primo ostacolo Nadal potrebbe incrociare sul suo cammino il tedesco Jan Lennard Struff oppure Grigor Dimitrov negli ottavi di finale, Stan Wawrinka nei quarti di finale e Alexander Zverev in semifinale. Struff ha avuto la meglio sul semifinalista del torneo di Miami Denis Shapovalov per 5-7 6-3 6-1.

Rafael Nadal:

Recentemente ho avuto dei momenti difficili. L’unica via d’uscita è continuare a combattere, a lavorare duro, anche se a volte è difficile da accettare. Spero di iniziare Mercoledì e di avere ancora del tempo per prepararmi

Non meno agevole il cammino di Novak Djokovic, che dovrà vedersela con il tedesco Phillip Kohlschreiber, vincitore sul serbo a Indian Wells. Djokovic potrebbe affrontare il francese Jo-Wilfried Tsonga al terzo turno e il semifinalista degli Australian Open 2019 Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale. Il giovane greco ha battuto Djokovic nel loro unico confronto diretto alla Rogers Cup in Canada lo scorso Agosto.

Novak Djokovic:

Amo giocare a Montecarlo. Mi sento a casa. Il circolo è a due passi da casa mia. Vado al campo in bicicletta e durante la settimana del torneo posso dormire sul mio letto. Penso che Rafa Nadal sia il grande favorito in ogni torneo sulla terra battuta. Se sta bene è lui il favorito numero 1. Dopo Rafa è tutto aperto e penso che questa situazione di incertezza faccia bene per il tennis. Zverev ha fatto bene sulla terra battuta negli ultimi anni. Roger Federer torna a giocare sulla terra battuta a Madrid e sono molto contento perché era mancato molto nei tornei su questa superficie negli ultimi due anni. Naturalmente Thiem è molto forte su questa superficie

Un possibile avversario del serbo in semifinale è il vincitore di Indian Wells e finalista del Roland Garros 2018 Dominic Thiem. L’austriaco ha molte aspettative per Montecarlo e la stagione sulla terra battuta dopo aver conquistato il primo torneo Master 1000 della sua carriera sul cemento americano.

Dominic Thiem:

Mi aspetto molto come all’inizio di ogni stagione sulla terra battuta. Il successo a Indian Wells è stato magnifico. Ho assaggiato il sapore della vittoria in un torneo importante e ho molta voglia di riprovarci subito. A Montecarlo non sarà per niente facile. A Indian Wells e a Miami ho visto un livello incredibile da parte di tutti

Per quanto riguarda gli italiani Fabio Fognini giocherà il primo turno contro il giovane russo Andrey Rublev. Il tennista ligure gioca in casa perché il Country Club dista pochi chilometri dalla sua Arma di Taggia e su questi campi ha raggiunto la semifinale nell’edizione del 2013. Marco Cecchinato ha passato il turno dopo il ritiro del bosniaco Damir Dzumhur sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurro. Da seguire il derby tutto italiano tra il veterano Andreas Seppi e il giovane Lorenzo Sonego in un bel confronto generazionale.

L’Italia è stata protagonista in passato a Montecarlo con le tre vittorie dell’ambasciatore del tennis azzurro Nicola Pietrangeli nel 1961, 1966 e nel 1967, la finale raggiunta da Corrado Barazzutti nel 1977 e il trionfo nel doppio di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci contro John McEnroe e Vitas Gerulaitis nel 1980.

Le partite del primo turno di Domenica: Passano Wawrinka, Dimitrov e Coric

La prima giornata del Montecarlo Rolex Masters ha visto il debutto di Stan Wawrinka, che ha vinto con fatica sul francese Luca Pouille per 7-5 6-4. Il tennista di Losanna è andato sotto di un break sul 3-5 nel primo set ma ha vinto quattro game di fila grazie a due break e si aggiudicato il primo parziale per 7-5. “Stan the Man”, come lo svizzero viene chiamato dai suoi fan, si è portato in vantaggio per 3-0 in apertura di secondo set ma ha avuto bisogno di tre match point per chiudere il secondo set.

Stan Wawrinka:

L’incontro è stato molto duro. Ero lento e nervoso. Lucas ne ha approfittato e mi ha strappato la battuta. Successivamente ho incominciato a giocare meglio. Ho recuperato il break di svantaggio e la partita è girata in mio favore

Wawrinka affronterà il match di secondo turno contro il vincitore dell’incontro tra Marco Cecchinato e il bosniaco Damir Dzumhur.

Borna Coric ha vinto l’incontro tra giovani con l’emergente polacco Hubert Hurkacz per 6-4 5-7 7-5 dopo 2 ore e 52 minuti in un match interrotto dalla pioggia. Coric ha recuperato un break di svantaggio nell’undicesimo game dopo aver perso la battuta sul 5-4 del terzo set. Il giovane croato allenato dal tecnico comasco Riccardo Piatti nella vicina Bordighera si è imposto al secondo match point nel dodicesimo game.

Il campione delle ATP Finals 2017 Grigor Dimitrov ha battuto il ventiduenne azzurro Matteo Berrettini per 7-5 6-4. Il tennista romano allenato da Vincenzo Santopadre ha salvato un set point sul 4-5 del primo set ma il bulgaro ha strappato la battuta all’azzurro nel dodicesimo game. Dimitrov ha salvato una palla break sul 4-4 del secondo set prima di togliere la battuta a Berrettini nel decimo game.

I tornei dell’ultima settimana

Marrakesh: Paire batte il campione uscente Andujar

Il torneo Grand Prix Hassan II ha visto il successo in finale del francese Benoit Paire sullo spagnolo Pablo Andujar, vincitore dell’ultima edizione e tre volte trionfatore del torneo marocchino. Il ventinovenne tennista di Avignone si è imposto per 6-2 6-3 in 1 ora e 5 minuti aggiudicandosi il secondo titolo della sua carriera e il primo dalla vittoria sullo spagnolo Tommy Robredo sulla terra rossa di Bastad nel 2015. Paire si è preso la rivincita nei confronti dello spagnolo che lo aveva battuto due settimane fa in un Challenger a Marbella. Il francese ha dovuto faticare per arrivare al successo dopo una settimana nella quale ha recuperato un set di svantaggio contro Aljaz Bedene nel primo turno e Jo-Wilfried Tsonga nella semifinale. Il torneo di Marrakesh è stato dominato dalla Francia, che ha piazzato ben tre giocatori in semifinale (oltre a Paire sono arrivati al penultimo turno Jo-Wilfried Tsonga e Gilles Simon). Il giovane torinese Lorenzo Sonego si è comportato brillantemente arrivando fino ai quarti di finale prima di perdere contro Tsonga. Sonego è volato direttamente da Marrakesh a Montecarlo dove ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-2 4-6 6-0 nelle qualificazioni del Masters 1000 monegasco prima di accedere direttamente al tabellone principale grazie al ritiro dell’argentino Marco Trungelliti.

Garin vince il primo torneo ATP a Houston

Il cileno Christian Garin ha vinto il primo torneo della sua carriera battendo il Next Gen norvegese Casper Ruud per 7-6 (7-4) 4-6 6-3 nella finale del torneo texano di Houston sulla terra battuta. Garin è il primo giocatore cileno a vincere un torneo ATP dal 2009 quando Fernando Gonzales si impose a Vina del Mar. Ruud ha eguagliato il padre Christian Rudd, che da giocatore arrivò in una finale ATP a Bastad nel 1995. Christian Ruud è stato un giocatore di buon livello con un trentanovesimo posto nel ranking ATP e un ottavo di finale agli Australian Open del 1997 come migliori risultati in carriera.

Lugano: Hercog supera la giovane Swiatek

La slovena Polona Hercog ha trionfato nella finale del Samsung Open di Lugano battendo la campionessa del torneo juniores di Wimbledon 2018 Iga Swiatek per 6-3 3-6 6-3 dopo 2 ore e 16 minuti e un’interruzione per pioggia. Hercog ha vinto il terzo torneo della sua carriera su sei finali disputate.

Primo torneo in carriera per Anisimova

La polacca Iga Swiatek (si pronuncia Swiontek) si propone come la possibile erede della connazionale Agnieszka Radwanska. È una delle giovani emergenti del circuito insieme all’altra diciassettenne statunitense di origini russe Amanda Anisimova, che ha vinto la finale del torneo Claro Open Colsanitas di Bogotà battendo l’australiana Astra Sharma per 4-6 6-4 6-1 dopo aver rimontato un set e un break di svantaggio. Anisimova, figlia di genitori russi emigrati negli States, ha vinto il primo torneo WTA della sua carriera dopo essere arrivata a due game dalla sconfitta sul 4-6 4-4. La teenager statunitense ha giocato la seconda finale della sua carriera dopo quella persa lo scorso anno a Hiroshima contro Hsieh Su Wei.