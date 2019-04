Serie A, Frosinone-Inter 1-3: il video dei gol e degli highlights

Nainggolan e Perisic portano in vantaggio i nerazzurri. Cassata accorcia ma Vecino chiude il conto in contropiede.

di Redazione Fox Sports - 15/04/2019 02:00

Frosinone-Inter è il posticipo della 32ª giornata di Serie A. I ciociari si presentano alla gara dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Fiorentina, sei punti che hanno rilanciato i gialloblù nella lotta salvezza. L'Inter, invece, cerca i tre punti per mantenere saldo il terzo posto e cercare di allontanare tutte le squadre in lizza per l'ultimo posto utile per i preliminari di Champions League.

I nerazzurri partono forte e vanno in vantaggio con Nainggolan per poi raddoppiare con Perisic che trasforma un rigore. Nella ripresa Cassata accorcia ma Vecino in contropiede segna la rete del 3-1 finale.

Nel prossimo turno il Frosinone farà visita al Cagliari, sabato 20 aprile alle 15. L'Inter invece giocherà in casa contro la Roma, lo stesso giorno ma alle 20.30. Adesso però ecco il video dei gol e degli highlights di Frosinone-Inter: