L'ex calciatore brasiliano ha collaborato con Jorge Vercillo alla realizzazione del brano rap. Condiviso su Instagram, è diventato uno dei più cliccati in rete

di Luca Guerra - 15/04/2019 05:32 | aggiornato 15/04/2019 12:37

C'è la Garra Charrua, quel mix di tenacia e coraggio che si riconosce agli uruguaiani nel calcio e che prende il suo nome da un popolo di indigeni sudamericani, e poi c'è la Garra del Gaucho. Come Ronaldinho. L'ex stella brasiliana di Paris Saint-Germain, Barcellona e Milan, che 15 mesi fa ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato, ora si è dato al rap.

Dai tifosi, sua "fonte d'ispirazione", come ammesso nella lettera in cui spiegava di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo, alla musica. Cambiano le sue stelle polari, ma Ronaldinho resta un personaggio capace di emozionare in ogni disciplina nella quale decida di cimentarsi. Così', quando il cantante e compositore brasiliano Jorge Vercillo gli ha chiesto di prendere parte alla realizzazione del brano rap "Garra", Dinho non si è tirato indietro. Anzi.

L'ex stella del calcio brasiliano, capace di conquistare in carriera 2 campionati, 2 Supercoppe di Spagna e una Champions League con la maglia del Barcellona e di conquistare con la sua nazionale da protagonista il Mondiale del 2002, una Coppa America e una Confederations Cup, ha accettato. Mettendoci la faccia. E condividendo poi un estratto della canzone sul proprio profilo Instagram ufficiale. I risultati si sono visti immediatamente. Oltre 250mila visualizzazioni in 24 ore, numeri destinati a crescere nelle ore successive.

Ronaldinho festeggia un gol con la maglia del Barcellona: cinque le stagioni con i blaugrana

Dal calcio al rap, Ronaldinho protagonista: nel 2006 un'esibizione in maschera a Barcellona

L'asso che faceva girare la testa agli avversari a suon di finte, "elastici" e giocate ubriacanti, ora si è cimentato con successo nel rap. Ronaldinho non ha mai nascosto la sua passione per la musica e questa volta l'ha prestata alla garra (letteralmente artiglio), parola che nella sua accezione figurativa rappresenta anche l'attrazione. Quella che il numero 10 brasiliano ha sempre dimostrato nei confronti del pallone, fedele compagno in 20 anni spesi a illuminare i campi di gioco del mondo.

Nella collaborazione con Jorge Vercillo, però, Ronaldinho ha potuto esibire la sua passione per la musica mettendoci la faccia. Ciò che non gli era stato possibile nel 2006, quando aveva dovuto nascondere il suo volto per esibirsi come percussionista durante un concerto degli amici di Samba Tri, il complesso di Porto Alegre che aveva creato una versione più veloce del samba, chiamata Pagoda. Ora il Gaucho si è dedicato al rap. Gettando via la maschera.