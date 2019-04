L'indiscrezioni trapela dal sito footyheadlines.com. Dopo il kit home bianco e il terzo verde menta, dunque, il kit away dovrebbe riprendere quello 2015-16 ma con profili oro.

di Alberto Casella

Non è stata una grande stagione, questa, per il Real Madrid. Il primo anno dell'era post Cristiano Ronaldo - e Zidane, in buona parte - è stato un vero e proprio flop su tutti i fronti, Champions League in primis.

Per questo, quindi, da Florentino in giù il comandamento è uno solo: voltare pagina e farlo al più presto. Dalla Real Casa si susseguono le indiscrezioni sulla squadra per la prossima stagione: cessioni eccellenti, tesoretti e grandi acquisti. Si cambia, insomma.

Da Pogba a Neymar, da Mbappe a Eriksen, non c'è profilo di top player che in questo momento non venga associato al Real Madrid. Del resto si sa: un Florentino Perez con il libretto degli assegni in mano è garanzia certa di spettacolo assicurato. Non rimane che aspettare: i fuochi d'artificio non mancheranno.

Zidane è la certezza del Real Madrid per la stagione 2019-20

Real Madrid 2019/2020, kit away blue navy con finiture dorate?

Fra sussurri e grida, sono già emerse anche le prime rivelazioni sulle maglie che le nuove merengues indosseranno nel corso della stagione 2019-20. Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, il kit home sarà bianco e tenderà a riprendere le maglie dei periodi più vincenti del club, cioè strisce dorate sulle maniche, con loghi della stessa tonalità.

Un richiamo, quello all'oro, che stando alle prime anticipazioni appena diffuse dal sito specializzato footyheadlines.com, dovrebbe contraddistinguere anche il kit away. La seconda maglia, che nel colore base dovrebbe rifarsi a quella da trasferta adottata nella stagione 2015-16, cioè un blu navy, si differenzierebbe da quella proprio per l'uso delle dorature nei bordi, nei loghi e nelle tre strisce "sponsorizzate" presenti lungo le maniche (che potranno essere in due diverse modalità).

Real Madrid, la possibile seconda maglia 2019/2020 (versione 1)

Real Madrid, la possibile seconda maglia 2019/2020 (versione 2)

Il terzo kit del Real Madrid, come era già stato anticipato, dovrebbe essere realizzata in un verde acqua tendente al menta, mentre i dettagli sono previsti blu, o comunque azzurro scuro, e bianchi. Main sponsor, con scritta sul petto, sarà sempre Fly Emirates, con Adidas sponsor tecnico.

Real Madrid, la terza maglia 2019/2020