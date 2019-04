Nel prossimo turno di campionato il fiore all'occhiello è la partita a San Siro tra Inter e Roma. La Juventus al Franchi per festeggiare lo scudetto.

di Marco Ercole - 15/04/2019 09:31 | aggiornato 15/04/2019 10:06

Tutto (o quasi) in un giorno. Il prossimo turno di Serie A, il 33esimo, si svilupperà quasi interamente nella giornata di sabato 20 aprile, in modo tale di far trascorrere a tutti i tifosi d'Italia (e di conseguenza anche a tutti i giocatori) la Pasqua in famiglia.

Niente calcio spezzatino in questa occasione, con una sola deroga concessa al Napoli, per non avere due impegni troppo ravvicinati, visto che giovedì ci sarà la sfida da dentro o fuori al San Paolo contro l'Arsenal in Europa League.

I partenopei se la dovranno vedere lunedì 22 aprile con l'Atalanta, sempre in casa. L'appuntamento è stato fissato alle ore 19 e garantirà alla squadra di Ancelotti qualche ora supplementare per recuperare le energie fisiche e nervose, a prescindere da come andrà la partita europea. Per il resto tutte le altre squadre della Serie A scenderanno in campo appunto nel sabato santo, in quattro diversi orari spalmati tra le 12.30 e le 20.30.

Prossimo turno Serie A: la 33esima in TV su Sky e DAZN

Si parte alle 12.30 con il lunch match tra Parma e Milan al Tardini, poi alle 15 ben 5 sfide in programma: Bologna-Sampdoria, Cagliari-Frosinone, Empoli-SPAL, Lazio-Chievo e Udinese-Sassuolo. Alle 18 il primo dei due big match di giornata, quello che potrebbe regalare alla Juventus l'ottavo scudetto consecutivo. Basta un punto alla squadra di Allegri per festeggiare all'Artemio Franchi.

Alle 20.30, poi, il match point per la Champions League tra l'Inter e la Roma a San Siro. Un vero e proprio spareggio tra due squadre in lotta per un posto nell'Europa che conta della prossima stagione. Si conclude infine con il posticipo del lunedì tra Napoli e Atalanta.

Ricordiamo anche in questa occasione che le partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming attraverso i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per chi invece non si fosse ancora abbonato, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 30esima giornata: