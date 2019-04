Premier League, il video degli scontri tra Burnley e Cardiff

Il Burnley ha avviato ufficialmente un'indagine insieme alla polizia del Lancashire, dopo che sono emerse delle immagini scioccanti di due gruppi di tifosi coinvolti in una rissa di massa al termine dell'ultima partita di Premier League al Turf Moor, disputata questo sabato contro il Cardiff. I padroni di casa sono usciti vittoriosi dalla partita grazie alla doppietta di Chris Wood.

Al termine della sfida di Premier League, però, sono iniziati i problemi tra le due tifoserie, arrivate a stretto contatto all'uscita dallo stadio. Due gruppi rivali hanno dato vita a una serie di scontri durissimi, che sono stati ripresi anche da alcuni dei presenti.

In uno di questi video (girato probabilmente a bordo di un pullman) si possono vedere chiaramente alcune fasi dei tafferugli, alcune dei quali estremamente violente, che hanno portato anche a lasciare uno dei coinvolti sdraiato per terra privo di coscienza, subito dopo aver subito un pugno sul volto. Solo a quel punto la folla ha iniziato a disperdersi e il ragazzo è stato circondato dai suoi compagni, accorsi per soccorrerlo.

Dopo aver visionato questo video (diventato virale sui social network) girato fuori dal Turf Moor subito dopo la partita di Premier League di questo sabato contro il Cardiff, il Burnley ha confermato di aver contattato la polizia del Lancashire per avviare le indagini e tentare di individuare i colpevoli.

A renderlo noto è stato direttamente il club, con un breve comunicato apparso sul suo profilo ufficiale Twitter:

Burnley FC is aware of a post-match incident involving two sets of supporters outside Turf Moor after Saturday’s game with Cardiff City.

In addition, a number of offensive posts have been reported to the club, and we are working with Lancashire Constabulary on both these issues.