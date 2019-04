Il presidente della promotion più importante al mondo annuncia il match di unificazione dei titoli pesi leggeri, che si terrà probabilmente a settembre.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 15/04/2019 20:17 | aggiornato 15/04/2019 20:20

Dana White annuncia, di fatto, Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier. Il presidente della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA rende praticamente ufficiale il match di unificazione dei titoli pesi leggeri UFC. Uno scenario ovviamente scontato dopo la fantastica vittoria del Diamante della Louisiana, che si è sbarazzato per decisione unanime del campione pesi piuma Max Holloway bissando il successo del 2012. A quel tempo, però, Poirier fu in grado addirittura di finalizzare l'avversario, sottomettendolo con un triangle armbar.

Un match davvero pazzesco quello tra Poirier ed Holloway a UFC 236, senza dubbio uno degli spettacoli migliori per le MMA di questo inizio 2019. La maturità mostrata dal neo-campione ad interim delle 155 libbre, la precisione nella sua boxe e l'ottima capacità di combinare attacchi di braccia e gambe l'hanno fatta da padrona in questo confronto titolato, che ha impedito a Blessed di diventare il quarto champ champ - detenendo contemporaneamente due titoli, si intende - della storia UFC.

Adesso, per Poirier, il futuro si chiama Khabib Nurmagomedov. Come chiarito da Dana White nella conferenza post-UFC 236, d'altronde, sarà questo il match da fare - con buona pace anche di Conor McGregor - nel breve-medio periodo. Ciò nonostante, va ribadito ancora una volta come il daghestano più noto del mondo delle MMA non tornerà prima del settembre prossimo.

Poirier vs Khabib? Sì, questo è il match da fare. Dustin affronterà Nurmagomedov nel suo prossimo match, probabilmente a settembre. Poirier è rimasto sulla sua strada, si è allenato duramente ed ha fatto ciò che andava fatto per arrivare fino a qui. Quella di UFC 236 è stata la sua notte: ha combattuto contro un fighter incredibile e ha vinto. A meno che non gli accada qualcosa, del tipo infortuni o altri fatti, avrà il match con Khabib.

MMA: Dustin Poirier e Max Holloway scambiano selvaggiamente nel main event di UFC 236.

MMA: quale evento per Khabib vs Poirier?

Possibile, dunque, che Poirier e Khabib possano incrociare i guantini già in quel di UFC 241, PPV che - considerato il fatto che UFC 239 è stato schedulato a luglio - dovrebbe tenersi proprio intorno al mese di settembre. Location ovviamente tutta da definire, o meglio da render pubblica: alquanto probabile, però, che si possa optare per un'arena di New York - magari il Madison Square Garden - o per la favoritissima T-Mobile Arena di Las Vegas. Non resta, allora, che attendere un altro paio di settimane per scoprire dove e quando questo fantastico match troverà compimento!