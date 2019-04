Due gare dagli esiti opposti hanno caratterizzato l’edizione 2019 della Maratona di Boston vinta da Lawrence Cherono e da Workenesh Degefa

di Diego Sampaolo - 15/04/2019 01:09 | aggiornato 16/04/2019 09:24

Un arrivo allo sprint degno di una gara di 100 metri e una donna sola al comando. Si potrebbe sintetizzare l’esito della centoventitreesima edizione della Maratona di Boston. I vincitori dell’edizione 2019 della classica maratona del Massachussets sono il keniano Lawrence Cherono e l’etiope Workenesh Degefa.

Le due gare hanno avuto un andamento opposto. Nella competizione maschile il primo posto si è deciso in volata in favore di Lawrence Cherono, che ha tagliato il traguardo in 2h07’57” precedendo di un solo secondo l’etiope Lilesa Desisa, vincitore a Boston nel 2013 e nel 2015 e primo a New York nel 2018. Un arrivo degno di una gara di 100 metri che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. Nella storia della maratona di Boston soltanto una volta la gara si era risolta con un margine di vantaggio minore. Accadde nel 2000 quando Elijah Lagat precedette Gezahegne Abera con lo stesso tempo di 2h09’47”.

A livello femminile Workenesh Degefa ha vinto in solitaria in 2h23’31” con 42 secondi di vantaggio sulla trentanovenne keniana Edna Kiplagat, due volte campionessa del mondo a Daegu 2011 e a Mosca 2013 e vincitrice a Boston nel 2017.

L’Africa è tornata a dominare a Boston dopo i successi del giapponese Yuki Kawauchi e della statunitense Desirée Linden nell’edizione 2018 condizionata da pioggia, vento e freddo invernale. Anche quest’anno è caduta la pioggia ma le condizioni erano meno estreme rispetto a 365 giorni fa.

Un gruppo composto da quindici atleti ha preso la testa nelle fasi iniziali della gara maschile. Dopo il passaggio sull’Heartbreak Hill (come viene chiamata dai giornalisti americani la collina spaccagambe dove si decide la gara) sono rimasti da soli Cherono, Desisa e Kenneth Kipkemoi (vincitore alla Maratona di Rotterdam nel 2018). A 300 metri dalla fine il primo a cedere è stato Kipkemoi. Sono rimasti da soli Desisa e Cherono che hanno ingaggiato uno spettacolare duello spalla a spalla. In un arrivo al photo-finish Cherono ha avuto la meglio su Desisa per un solo secondo.

Cherono vanta un personale di 2h04’06” (miglior tempo tra gli iscritti a Boston) stabilito in occasione della seconda vittoria consecutiva ad Amsterdam nel 2018. E’ un atleta gestito dal manager bresciano Federico Rosa.

Kenneth Kipkemoi ha completato il podio tutto africano classificandosi al terzo posto in 2h08’07” precedendo il connazionale Felix Kandie e il campione del mondo di Londra 2017 Geoffrey Kirui, quarto e quinto con lo stesso tempo di 2h08’54”, e Philemon Rono (2h08’56”). Il sorprendente Scott Fauble è stato il primo degli statunitensi con 2h09’08” davanti al connazionale Jared Ward, sceso a sua volta al di sotto delle 2h10’ con 2h09’25”. Il vincitore della passata edizione Yuki Kawauchi ha terminato la prova al diciassettesimo posto in 2h15’29” ma non è stato il primo giapponese al traguardo perché è stato preceduto da Hiroto Inoue, dodicesimo in 2h11’53”.

Lawrence Cherono:

Normalmente non sono forte negli arrivi allo sprint ma oggi ho svolto un lavoro fantastico. Era una gara senza un vero favorito e sono contento di aver portato a casa la vittoria

Nella gara femminile Wokenesh Degefa si è imposta con 2h23’31” rispettando i favori del pronostico. Degefa era accreditata del miglior tempo tra iscritte con il 2h17’41” realizzato a Dubai nel 2019. La ventottenne etiope aveva già corso tre maratone sempre a Dubai ottenendo una vittoria nel 2017 in 2h22’36”, un quarto posto in 2h19’53” e un secondo posto in 2h17’41”. Davvero eccellente il rendimento su due percorsi dalle caratteristiche completamente diverse come Dubai e Boston a distanza di soli tre mesi.

L’atleta gestita dal manager trentino Gianni Demadonna si era rivelata proprio nel nostro paese alla Boclassic di Bolzano dove si classificò terza nel 2012 e quarta nel 2013.

Degefa è transitata in 50’21” al 15 km, in 1h10’40” al 21 km, in 1h23’43” al 25 km, in 1h40’48” al 30 km, in 1h58’17” al 35 km e in 2h15’43” al 40 km. Edna Kiplagat, vincitrice a Boston nel 2017 e due volte campionessa mondiale a Daegu 2011 e a Mosca 2013, è salita ancora sul podio della prestigiosa gara statunitense classificandosi seconda in 2h24’13” precedendo la statunitense Jordan Hasay, ancora terza come nel 2017 (2h25’20”), l’altra etiope Meskerem Assefa (2h25’40”) e la vincitrice della passata edizione Desiré Linden (2h27’00”).

L’atleta etiope ha preso la testa della gara al 5 km e ha accumulato un vantaggio di 2’27” al 21 km e di 2’59” sulle inseguitrici al 30 km. Nelle fasi finali della gara Kiplagat ha progressivamente ridotto lo svantaggio portandosi a 2’26” al 35 km, 1’08” al 40 km, ma Degefa ha stretto i denti nel finale tagliando il traguardo in Copley Road con 42 secondi di vantaggio.

Workenesh Degefa:

Anche se non avevo mai corso a Boston, avevo visto la gara in televisione e avevo in mente il video della gara. Sono contenta che la gara sia svolta dopo il temporale e non abbiamo corso sotto la pioggia. Sono contenta di aver vinto. E’ una sensazione meravigliosa

Joan Benoit Samuelson, due volte vincitrice a Boston nel 1979 e nel 1983 e vincitrice della prima maratona olimpica femminile a Los Angeles 1984, ha tagliato il traguardo in 3h05’08” nel quarantesimo anniversario della sua prima vittoria in questa manifestazione.