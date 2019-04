I bianconeri ospitano gli olandesi per cercare l'accesso alle semifinali di Champions League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/04/2019 10:34 | aggiornato 15/04/2019 10:39

Juventus-Ajax è la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 16 aprile alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri cercano la vittoria che varrebbe l'accesso alle semifinali di Champions. Si riparte dall'1-1 dell'andata, con le reti di Ronaldo e Neres.

Ad arbitrare Juventus-Ajax sarà il francese Turpin, supportato da Danos e Gringore. Bastien il quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Rainville e all'AVAR Letexier.

Juventus-Ajax: statistiche e curiosità sul quarto di finale

Getty Images Cristiano Ronaldo ha segnato in ciascuna delle ultime cinque partite contro l'Ajax in Champions League (otto gol). Il 51% delle reti totali del portoghese nel torneo sono arrivate nella fase a eliminazione diretta (64/125).

Dusan Tadic ha preso parte attiva al 53% dei gol dell’Ajax in questa Champions League (6 gol, 3 assist su 17 reti). L'ultimo giocatore che ha realizzato più reti del serbo in una singola stagione di Champions League per l’Ajax è stato Jari Litmanen nel 1995-96 (9).

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato in ciascuna delle ultime cinque partite contro l'Ajax in Champions League (otto gol). Il 51% delle reti totali del portoghese nel torneo sono arrivate nella fase a eliminazione diretta (64/125).

L’ultima volta che l’Ajax ha vinto almeno tre trasferte consecutive in Champions League risale al periodo tra il novembre 1995 e il marzo 1997 (sette) – due vittorie fuori casa di fila nella striscia in corso.

La Juventus ha perso due delle ultime cinque partite casalinghe in Champions League (3V), tante sconfitte quante nelle precedenti 45 a Torino nel torneo (28V, 15N).

L'Ajax è stata eliminata in due delle tre precedenti occasioni in cui aveva pareggiato la gara d’andata in casa nella fase ad eliminazione diretta di Champions League, la più recente contro l'Inter negli ottavi di finale del 2005-06.

La Juventus ha pareggiato la gara d’andata in trasferta di una fase ad eliminazione diretta di Champions League per la terza volta: i bianconeri superarono il turno nei quarti di finale del 1996-97 contro il Rosenborg, mentre furono eliminati dal Man Utd nella semifinale del 1998-99.

L'Ajax non accede alla semifinale di Champions League dal 1996-97, mentre potrebbe diventare la prima squadra olandese a raggiungere questa fase dal PSV nel 2004-05.

La Juventus potrebbe raggiungere la semifinale di Champions League per la terza volta nelle ultime cinque stagioni, dopo il 2014-15 e il 2016-17.

Dopo una serie di sette sconfitte in otto trasferte contro squadre italiane (1N), l'Ajax è rimasta imbattuta nelle ultime quattro (2V, 2N).

La Juventus non ha perso nessuna delle ultime 10 sfide contro l'Ajax in tutte le competizioni, nessuna squadra ha una striscia di imbattibilità più lunga in competizioni europee contro un’altra avversaria (alla pari del Bayern Monaco contro il Benfica).

Juventus-Ajax: dove vederla in TV e streaming, orario

Juventus-Ajax sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Per vedere Juventus-Ajax in streaming basterà collegarsi a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, tramite app per pc, smartphone o tablet. In alternativa, è possibile vedere la gara in streaming su NOW TV, la web TV in abbonamento. Juventus-Ajax non sarà trasmessa in chiaro dalla Rai.

Probabili formazioni Juventus-Ajax: ok Ronaldo e De Jong

Per il ritorno della sfida con l'Ajax, Allegri recupera Emre Çan e Rugani, ma resta in forte dubbio Chiellini, che probabilmente non sarà della partita. In attacco confermato Ronaldo, supportato da Bernardeschi e Mandzukic, solo panchina per Dybala. Dopo lo spavento di sabato, Ten Hag recupera anche De Jong, che farà coppia con Schone in mezzo al campo. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schone, De Jong; Neres, van De Beek, Ziyech; Tadic.

Juventus-Ajax: info biglietti, disponibilità e prezzi

FOX SPORTS La mappa con i settori dell'Allianz Stadium

I biglietti di Juventus-Ajax sono acquistabili attraverso i tradizionali canali di vendita, ovvero il sito web di TicketOne e le ricevitorie abilitate TicketOne. I biglietti della tribuna sud sono acquistabili solo in ricevitoria, mentre non è possibile effettuare il cambio nominativo per i biglietti comprati tramite hometicketing.

La vendita libera dei biglietti di Juventus-Ajax inizia lunedì 1 aprile alle 10 e termina il 16 aprile alle 21. Ecco i prezzi per i biglietti di Juventus-Ajax:

Tribuna ovest laterale primo anello: 175€

Tribuna ovest laterale secondo anello: 155€

Tribuna ovest secondo anello: 170€

Tribuna family: 200€

Tribuna est centrale primo anello: 250€

Tribuna est centrale secondo anello: 225€

Tribuna est laterale primo anello: 200€

Tribuna est laterale secondo anello: 170€

Tribuna nord/sud est secondo anello: 145€

Tribuna nord primo/secondo anello: 75€

Tribuna sud primo/secondo anello: 75€

Tribuna ospiti: 75€

Juventus-Ajax: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmaker per Juventus-Ajax è in favore dei bianconeri. L'1 raggiunge la quota massima di 1.72 su Bet365, mentre il 2 è quotato 5.5 su Unibet e Bwin. Ecco le quote 1X2 ed il pronostico di Juventus-Ajax:

Bet365

1: 1.72

X: 3.8

2: 5.5

Unibet

1: 1.7

X: 3.95

2: 5.5

Bwin

1: 1.65

X: 3.75

2: 5.5

William Hill

1: 1.67

X: 3.8

2: 5.25

Betway