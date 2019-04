Dopo i problemi avuti la settimana scorsa ad Amsterdam, anche alcuni tifosi olandesi sono stati fermati a un casello autostradale: DASPO immediato per loro.

di Redazione Fox Sports - 15/04/2019 18:51 | aggiornato 15/04/2019 18:56

Ancora tensioni per colpa di tifosi alla vigilia della sfida fra Juventus e Ajax di Champions League: la scorsa settimana ben 120 ultras bianconeri erano stati fermati ad Amsterdam perché in possesso di oggetti per offendere, oggi la stessa sorte è toccata alle loro controparti olandesi.

Ultras dell'Ajax fermati al casello di Torino per possesso di armi

Gli ultras dei Lancieri, stavolta "solamente" 5, sono stati bloccati al casello autostradale di Settimo Torinese dopo una perquisizione dei pullman che li stava trasportando nel capoluogo piemontese. I soggetti avevano con loro un mini-arsenale da utilizzare in caso di colluttazione con tifosi avversari.

In loro possesso c'erano infatti fumogeni, guanti rinforzati e addirittura dei paradenti. Tutti e 5 sono stati portati davanti al questore De Matteis che li sottoporrà al DASPO. Una brutta notizia che come all'andata rovina la vigilia di una sfida molto importante per Juventus e Ajax.