Gli spagnoli vogliono chiudere in fretta per anticipare le contendenti. L'Eintracht Francoforte e il giocatore stanno valutando anche una proposta del Barcellona.

di Franco Borghese - 15/04/2019 09:50 | aggiornato 15/04/2019 09:53

Non c'è tempo da perdere. O si rischia di esser anticipati. In Spagna sono tutti pazzi per Luka Jovic, attaccante 21enne dell'Eintracht Francoforte che in questa stagione ha trascinato il club, a furia di gol e di assist (rispettivamente 25 e 7) al quarto posto in Bundesliga e ai quarti di Europa League. Per questo è lui il nome caldo del calciomercato.

Stando a quanto riportano sia Marca che AS, due dei principali quotidiani sportivi in Spagna, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare forte sull'attaccante serbo. I campioni d'Europa in carica, che stanno vivendo una stagione altamente deludente, affronteranno la prossima finestra di calciomercato con l'intenzione di rivoluzionare la rosa.

Per questo in Spagna sono convinti che il Real Madrid non abbia intenzione di perdere tempo: c'è tanto da fare, e non si può rischiare di farsi soffiare i giocatori sotto al naso. Su Jovic, fra l'altro, c'è anche il Barcellona, motivo per il quale i madrileni vogliono chiudere la trattativa di calciomercato con l'Eintracht Francoforte il prima possibile.

Luka Jovic, obiettivo di calciomercato del Real Madrid

Calciomercato, il Real Madrid offre 70 milioni per Jovic

Il Real Madrid starebbe trattando contemporaneamente con l'Eintracht Francoforte e con l'entourage del giocatore. Al club tedesco sarebbero stati offerti 70 milioni di euro, al giocatore un quinquennale da oltre 6 milioni all'anno. Giovedì scorso alcuni osservatori della società spagnola erano presenti a Lisbona per la partita giocata dal Francoforte contro il Benfica (nella quale Jovic ha segnato), mentre due agenti della Lian Sports (l'agenzia che cura gli interessi di Jovic) sono stati visti a Madrid in compagnia del direttore generale del Real, Jose Angel Sanchez.

Milan Jovic, il padre di Luka, intanto, ha confermato alla Bild che nei giorni scorsi l'Eintracht ha ricevuto una proposta ufficiale da parte del Barcellona. L'attaccante serbo deve dunque solo sfogliare la margherita e decidere quale proposta accettare, quale progetto sposare. A Madrid, invece, sanno che non c'è assolutamente tempo da perdere. Per prendere Jovic bisogna fare in fretta. O c'è il rischio di vederselo soffiare da sotto il naso.