Alla vigilia della gara di Champions contro il Manchester United, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, torna a parlare del suo gioiello Lionel Messi, protagonista anche quest'anno di una stagione ad altissimi livelli e detentore di un nuovo record che lascerà un segno indelebile nella storia del calcio: 10 anni consecutivi sopra i 40 gol.

All'interno del programma sportivo El Rondo del canale catalano TVE, il patron blaugrana ha concesso una lunga intervista partendo proprio dal futuro del dieci argentino.

Il rinnovo a vita di Messi arriverà: ha trascorso tutta la sua carriera qui, passando più tempo che in Argentina. La sua vita sarà sempre legata a questo club. Sarà come Pelé nel Santos. Potremmo mettere una clausola rescissoria di un euro e non se ne andrebbe comunque. Io per statuto non posso continuare oltre il 2021, ma Messi proseguirà qui