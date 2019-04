Il tecnico del Manchester United non capisce i numerosi impegni ravvicinati per i suoi uomini: "Qualcuno mi spieghi perché dopo aver giocato il mercoledì si gioca ancora il martedì."

0 condivisioni

di Simone Cola - 14/04/2019 15:23 | aggiornato 14/04/2019 15:27

Steso a fatica il West Ham con una doppietta su rigore di Pogba, che ha reso inutile il gol ospite firmato dall'ex-Lazio Felipe Anderson, il Manchester United rimane nella scia del Chelsea all'inseguimento di un difficile quarto posto che qualificherebbe i Red Devils alla prossima Champions League, competizione in cui gli uomini di Solskjaer scenderanno in campo questo martedì nella gara di ritorno valida per l'accesso alle semifinali in casa del Barcellona di Leo Messi, capace di imporsi 1-0 all'andata all'Old Trafford.

Da quando è arrivato sulla panchina del club che da giocatore aveva servito dal 1996 al 2008, Ole Gunnar Solskjaer ha fatto letteralmente miracoli, ricompattando un gruppo che sembrava sfasciato, recuperando mentalmente alcune stelle che sembravano aver staccato la spina e permettendo ai Red Devils di tornare competitivi in patria e in Europa: servirà un altro miracolo per ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Barcellona, una vittoria che aumenterebbe le possibilità che il norvegese venga confermato e che terrebbe acceso il sogno Champions, competizione a cui il tecnico tiene molto ma che non manca di criticare per via di un calendario che trova decisamente bizzarro.

Onestamente? Non lo capisco. Non capisco perché in Champions chi gioca il mercoledì poi gioca il martedì, come le squadre che giocano prima il martedì e poi il mercoledì, e hanno prima un giorno di riposo in più prima e uno in meno dopo. È strano, se riuscite a capire qualcosa avvisatemi, io ho provato a cercare su Google ma non ho trovato niente.

Solskjaer avvisa il Barcellona: "Per martedì saremo pronti"

Una battuta o poco più, tanto che subito dopo Solskjaer si fa serio: stendere il Barcellona in casa sua sarà impresa difficile, quasi impossibile, ma guai a dare la sua squadra per morta prima del tempo. Per informazioni, del resto, basta chiedere al PSG, eliminato nel turno precedente dai Red Devils con una vittoria per 3-1 a Parigi che ha annullato lo 0-2 per i francesi nell'andata all'Old Trafford.

Scendere in campo mercoledì, giocare il sabato e poi farlo ancora martedì ha avuto un ruolo fondamentale sulla nostra prestazione contro il West Ham. Ho dovuto far riposare un paio di giocatori, sappiamo che per battere il Barcellona dovremo fare meglio. Ma per il Camp Nou, martedì, ci faremo trovare pronti.

Solskjaer ancora non sa se resterà sulla panchina del Manchester United anche dopo la conclusione di questa stagione. Lo spogliatoio è con lui, ma la dirigenza pare aver fatto capire che per guadagnarsi la conferma il norvegese dovrà fare non bene ma benissimo. Tradotto: centrare il quarto posto valido per la Champions, attualmente conteso con Chelsea e Arsenal. L'allenatore dei Red Devils ne è consapevole, per questo si concentra sui risultati.

Contro il West Ham l'obiettivo era prendersi i tre punti e ce l'abbiamo fatta. Se alla fine del campionato arriveremo quarti nessuno si ricorderà di questa partita.

Certo è che una vittoria in casa del Barcellona, con annessa clamorosa qualificazione alle semifinali di Champions, aumenterebbe sensibilmente le possibilità di conferma. Solskjaer non lo dice ma lo sa, per questo chiederà ai suoi di dare tutto martedì prossimo, per questo - stranezze del calendario a parte - c'è da scommettere che quello che ormai è il suo Manchester United lotterà fino all'ultimo.